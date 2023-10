Sarah Tognazzi, chi è la figlia di Ricky Tognazzi: vita privata, carriera, madre

Chi è Sarah Tognazzi, figlia di Ricky Tognazzi. Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto, dalla carriera alla vita privata. Cosa sappiamo esattamente di lei?

Chi è Sarah Tognazzi, figlia di Ricky Tognazzi: vita privata, carriera

Sarash Tognazzi è l’unica figlia di Ricky Tognazzi, nata dal matrimonio del celebre attore con la segretaria d’edizione Flavia Toso. I suoi genitori si sono separati quando era ancora molto piccola. Ciononostante, Sarah ha deciso di seguire le loro orme e di costruirsi un futuro nel mondo del cinema. Nata e cresciuta a Roma, ha studiato in Inghilterra, specializzandosi in Cinema e Teatro a Cheltenham e Bristol. Oggi lavora a Londra, dove si è affermata come regista e produttrice di cortometraggi e videoclip musicali. Nel 2022 Sarah fonda la casa di produzione Masa Pictures, insieme all’amica e collega Manoela Chiabai. Nel suo curriculum spiccano anche alcuni ruoli come attrice nel cinema: appare in La tigre e la neve e in Io no.

Vita privata, cosa sappiamo di lei?

Le informazioni sulla vita privata di Sarah Tognazzi sono al momento molto limitate. La produttrice è una persona molto riservata e tende a tenersi ben lontana dai riflettori. Suo padre Ricky ha parlato di lei in alcune recenti interviste, citando la grande influenza avuta da nonna Pat O’Hara nella vita di Sarah: “È la persona che mi ha curato, mi ha educato. C’è tanto di mia madre in me, mi ha sostenuto e ha sostenuto tanto mia figlia Sarah: lei ha prima fatto le veci di mio padre e poi anche le mie. Le sono infinitamente grato”.