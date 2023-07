Il concerto di Bruce Springsteen a Monza, nonostante il maltempo della mattina in Lombardia, è stato confermato. L’evento si terrà il 25 luglio.

Confermato il concerto di Bruce Springsteen a Monza dopo il maltempo della mattina

Il 25 luglio 2023 si terrà il concerto di Bruce Springsteen a Monza. L’evento, nonostante il maltempo che in mattinata ha colpito la Lombardia, è confermato.

Bruce Springsteen and The E Street Band sono attesi a Monza martedì 25 luglio per la tappa conclusiva del tour europeo del 2023.

FqMagazine ha contattato l’organizzatore in merito a questi temi e ha fatto sapere che il Concerto è “confermatissimo”. “Stiamo lavorando perché domani sia una giornata memorabile per tutti e sono certo che lo sarà – ha spiegato Claudio Trotta al Fq Magazine – Siamo in perfetta sintonia con tutte le istituzioni locali monitorando continuamente l’evoluzione meteorologica che sicuramente ci disturberà ancora oggi ma senza impedirci di proseguire in sicurezza negli allestimenti necessari.”

Dove sarà l’evento

Il concerto di Bruce Springsteen è quindi confermato. Per i 70mila fan inizierà alle 19:30 nell’area del Prato della Gerascia all’interno del Parco di Monza.