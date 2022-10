I Pinguini Tattici Nucleari annunciano nuova data e tappa nel 2023: ecco il messaggio del gruppo

I Pinguini Tattici Nucleari hanno annunciato sui social la loro prossima data e tappa. La prima volta per loro in uno stadio.

I Pinguini Tattici Nucleari hanno annunciato una nuova data e tappa per il 2023. Si tratta della prima volta in uno stadio per la band musicale che negli ultimi anni sta avendo un grande successo di pubblico e critica.

I Pinguini Tattici Nucleari annunciano nuova data e tappa nel 2023

I Pinguini tattici Nucleari hanno annunciato il loro primo concerto in uno stadio. La band, infatti, si esibirà l’11 luglio 2023 allo stadio San Siro di Milano.

Un vero e proprio traguardo da festeggiare per i Riccardo Zanotti e gli inseparabili Elio Biffi, Nicola Buttafuoco, Simone Pagani, Matteo Locati e Lorenzo Pasini.

Ecco il messaggio del gruppo

La notizia è stat anticipata da alcuni messaggi sui social: “Ciao Milano, ci sono dei ricordi che ci devi e c’è un futuro che domani sveleremo“, aveva scritto la band su Instagram nel weekend.

Poi è arrivo un secondo messaggio: “Abbiamo notato che in molti e molte si stanno inalberando perché oggi non abbiamo annunciato alcunché, quindi abbiamo un messaggio ‘pacifista’ molto importante…“.

A svelare poi il luogo ecco le due parole condivise NO RISSA, l’anagramma di San Siro.

Ecco come viene presentato l’evento e come si possono acquistare già i biglietti sulla piattaforma di ticketone. “San Siro, Milano, 11.07.2023: ecco la data in cui i Pinguini Tattici Nucleari, che da oltre due anni collezionano numeri da record – dalla permanenza ai primi posti di tutte le classifiche Airplay e di ascolti al sempre crescente numero di certificazioni FIMI/Gfk – accenderanno finalmente la “Scala del calcio”, dopo un tour completamente sold out tra palazzetti, festival e arene estive, certificato Platino dalla SIAE per le oltre 300.000 presenze”.