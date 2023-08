Simone Fratini, chi è il fidanzato di Barbara De Rossi: vita privata, carriera, età

Chi è Simone Fratini, fidanzato di Barbara De Rossi. Scopriamo qualche informazione in più sul compagno di vita della nota attrice e conduttrice romana. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Simone Fratini, fidanzato di Barbara De Rossi: vita privata e carriera

Nato a Firenze il 30 agosto 1971, Simone Fratini ha 52 anni ed è il fidanzato dell’attrice e conduttrice Barbara De Rossi. Di undici anni più giovane rispetto alla sua dolce metà, anche lui ha un passato nel mondo dello spettacolo, come modello. Oggi Fratini è un affermato imprenditore nel settore dell’hair style. È infatti il proprietario di Capelli for you, un’impresa che si occupa di rinfoltimento di capelli.

Barbara e Simone si sono incontrati per la prima volta proprio grazie alla sua attività. La conduttrice cercava delle extension e, su consiglio di un amico, si è rivolto proprio alla sua azienda. Fratini rimase subito colpito dai lunghi capelli biondi della donna e non esitò a scriverle. Al primo appuntamento, l’imprenditore non riuscì a resistere: “Quando ci siamo rivisti, l’ho baciata subito, al ristorante, davanti a tutti! Siamo andati a convivere dopo due mesi. L’ho sempre ammirata come donna, ero già attratto dalla testa di Barbara”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Le parole della conduttrice: “È un uomo solido e sensibile, si prende cura di me”

Barbara De Rossi ha spesso parlato del suo compagno negli ultimi anni. “Simone è un uomo solido, sensibile.” -ha spiegato Barbara a Verissimo– “Ha una parte femminile sviluppatissima per essere un maschio. È una persona eccezionale, è arrivato in un periodo della mia età in cui ero veramente molto delusa, ci sono state le esperienze dolorose, sbagliate e tragiche. Lui è arrivato e ha rimesso a posto tutto”. Un pensiero replicato anche in altre interviste: “Lui sa prendersi cura delle mie ansie e delle mie preoccupazioni“.