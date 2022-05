Isola de Famosi, Guendalina Tavassi si è fatta tagliare i capelli: ecco il motivo

Isola de Famosi, Guendalina Tavassi in lacrime ha accettato un grande sacrificio per ricevere una bella sorpresa.

Isola de Famosi, Guendalina Tavassi in lacrime ha dovuto accettare una dura prova e sacrificio per ricevere però un bellissimo regalo da parte del reality. Sui social si sono scatenati diverse ironie e meme ma intanto la naufraga ha potuto gioire davvero per qualche istante.

Isola de Famosi, Guendalina Tavassi si è fatta tagliare i capelli

Nell’ultima puntata, venerdì 6 maggio, del reality Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi è stata la protagonista di una sorpresa: ha riabbracciato il suo fidanzato Federico, ma per farlo ha dovuto affrontare un “sacrificio”.

Per riabbracciare il fidanzato, si è dovuta farsi tagliare i capelli. Guendalina, con molta fatica e quasi alle lacrime, ha accettato, ed Edoardo ha iniziato a tagliare. Poi per la naufraga c’è un video messaggio del fidanzato Federico, al termine del quale per Guendalina arriva la vera sorpresa. Sui social, c’è chi paragona Edoardo Tavassi a Edward mani di forbice. “Tu Edo sarai il parrucchiere ‘mani di forbice’ e tua sorella dovrà dare qualcosa in cambio per avere la sorprese.

Quel qualcosa sono i suoi fantastici capelli. Però aspetta a dire di no. Perché in cambio di questo sacrificio io ho organizzato una bella cosa per te fidati. Il premio è così grande che ne vale la pena vai tranquilla. Tanto quando torni a Roma vai a rimetterti le extension. Adesso dovrai farti fare un bel caschetto honduregno. Guarda come quello mio della foto, soltanto che io avevo una parrucca”.

«Non sai quanto mi manchi.

Oggi vorrei regalarti 56 rose rosse una per ogni giorno che non ci siamo visti, ma qui in honduras non ci sono quindi girati». Ilary poi dice a Guendalina dove guardare: «Guarda l’elicottero, sai chi c’è sopra?», «Il parrucchiere….» ironizza Luxuria. «Guendalina c’è Cuore là sopra». Lei si sta per sentire male. «Grazie mi sento male è la cosa più bella che potesse accadermi».

Eliminati della puntata del 6 maggio

Nella puntata dell’Isola di venerdì 6 maggio, ecco chi ha avuto la peggio. Clemente Russo ha raggiunto per l’ennesima volta l’Isola Sgamada. Ecco le percentuali di voto dei concorrenti dell’Isola dei Famosi al televoto: Clemente Russo 10%, Nicolas Vaporidis 52%, Nick dei Cugini di Campagna 38%. Poi, ci sono stati anche le nomination in vista della prossima puntata.

LEGGI ANCHE: Guendalina Tavassi senza reggiseno all’Isola dei Famosi (VIDEO)

LEGGI ANCHE: Chi è Federico Perna, il nuovo fidanzato di Guendalina Tavassi