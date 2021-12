La Casa di Carta 5 streaming gratis ita: dove vederla?

La Casa di Carta 5 dove vederla. La serie Tv è ritornata in due parti a distanza di qualche mese. Cinque stagioni che hanno conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo è pronta a sorprendere ancora. Il 3 dicembre esce finalmente la seconda parte della quinta ed ultima stagione.

Dove vedere La casa di Carta 5

La Casa di Carta 5 esce in due parti a distanza di qualche mese.

La prima parte è stata pubblicata a settembre. La seconda parte de La casa di carta 5 sta arrivando. Gli ultimi cinque episodi de La casa di carta sono pubblicati da Netflix il 3 dicembre, a distanza quindi di tre mesi dalla prima parte.

Gli episodi de La Casa di Carta 5 parte 2 sono su Netflix e saranno disponibili a partire dalle 9 di mattina di venerdì 3 dicembre tutti e cinque in contemporanea.

gli episodi dal 5×01 al 5×05 (Vol.1) escono il 3 settembre 2021

gli episodi da 5×06 al 5×10 (Vol. 2) escono il 3 dicembre 2021

La quinta stagione della serie spagnola come le precedenti esce in esclusiva sulla piattaforma streaming Netflix. Per vedere La Casa di Carta 5 bisognerà avere un abbonamento alla piattaforma.

La nuova stagione de La Casa di Carta anche su Sky

Per la quinta stagione de La Casa di Carta c’è una novità per poter seguire i personaggi della serie Tv spagnola.

Le prime 5 puntate sono sbarcate su Netflix il 3 settembre. Gli altri 5 episodi, il 3 dicembre, sono visibili anche su Sky Q e NOW. Anche in questo caso sarà indispensabile avere l’abbonamento.

Chi ha l’abbonamento a Netflix ma non una buona connessione a internet ma si ritrova Sky Q può accedere a Netflix tramite il decoder di Sky. Un’altra possibilità per non perdersi l’attesissima serie spagnola.