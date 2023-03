Ke Huy Quan, chi è il Premio Oscar 2023 per il Miglior Attore Non Protagonista

Chi è Ke Huy Quan, vincitore del Premio Oscar 2023 per il Miglior Attore Non Protagonista. Dopo una pausa dalla recitazione durata quasi vent’anni, Quan ha sorpreso e commosso gli spettatori di tutto il mondo con la sua interpretazione in Everything Everywhere all at Once.

Chi è Ke Huy Quan, vita privata e carriera del Premio Oscar 2023 per il Miglior Attore Non Protagonista

Nato a Saigon il 20 agosto 1971, Ke Huy Quan è un attore americano di origini vietnamite, vincitore del Premio Oscar 2023 per il Miglior Attore Non Protagonista. Ha fatto il suo esordio nel mondo del cinema da giovanissimo, diventando il primo attore bambino di successo della storia di Hollywood. All’età di 12 anni è infatti al fianco di Harrison Ford in Indiana Jones e il Tempio Maledetto nei panni del vivace Short Round. Il ruolo gli vale il prestigioso Young Artist Award e lo lancia verso la notorietà. Nel 1985 interpreta Data, uno degli iconici protagonisti de I Goonies. Negli anni successivi recita in diverse altre pellicole ma comincia a farsi strada anche in televisione, con ruoli importanti nelle serie Together we stand e Segni particolari: genio.

La pausa dalla recitazione e il ritorno trionfale agli Oscar

In età adulta Ke Huy Quan fatica a trovare lo stesso successo negli Stati Uniti, per cui decide di allontanarsi dalla recitazione per lavorare dietro le quinte. Resta lontano dal set per quasi vent’anni durante i quali lavora come coreografo di arti marziali e scene d’azione in diverse produzioni sia in Asia che negli Stati Uniti. Tra i film in cui ha lavorato ricordiamo X-Men nel 2000 e The One nel 2001. Nel 2018 decide di rimettersi in gioco come attore, ispirato dal successo della commedia Crazy Rich Asians. Lo spiega Quan stesso in un’intervista a GQ: “Per lungo tempo ho pensato di aver accettato la mia decisione di ritirarmi dalla recitazione, ma mi sentivo come se mi mancasse qualcosa. Non me ne sono reso conto finché non è uscito Crazy Rich Asians. Vedendo i miei colleghi attori asiatici sul grande schermo, ho capito di voler stare lassù con loro”.

Nel 2021 Quan torna a recitare, con un piccolo ruolo nell’avventuroso film Netflix Alla scoperta di Ohana. La svolta arriva nel 2022, quando viene ingaggiato nel cast di Everything Everywhere all at Once per interpretare Waymond Wang, marito della protagonista Evelynn Wang (Michelle Yeoh). La sua interpretazione colpisce il pubblico di tutto il mondo e gli vale il suo primo Premio Oscar nel 2023. La sua è una delle sette statuine conquistate dalla pellicola di Daniel Kwan e Daniel Scheinert. “Dicono che le storie così sono solo per il cinema.” -ha affermato un commosso Ke Huy Quan sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles– “Ma sono storie reali, è questo il vero sogno americano“.

Vita privata: moglie, figli

Nel corso della sua vita Ke Huy Quan ha affrontato molte difficoltà. L’attore è infatti un ex rifugiato vietnamita, fuggito dal paese quando aveva solo sette anni. Ha lasciato con la madre e tre fratelli, mentre suo padre era partito con altri cinque figli, diretti in un campo profughi di Hong Kong. Nei suoi ringraziamenti per il suo premio Oscar, ha dedicato la sua vittoria proprio a sua madre e ai suoi fratelli: “Mamma, ho appena vinto un Oscar!“.

Quan vive a Woodland Hills, a Los Angeles, insieme a sua moglie Corinna Ke Quan, detta Echo. I due si sono incontrati per la prima volta ad Hong Kong, sul set di 2046, dove entrambi lavoravano dietro le quinte: Ke come coreografo degli stuntman ed Echo come assistente alla regia. La coppia non ha figli, ma è legata da un amore fortissimo. Echo ha sempre supportato i sogni del marito, come lui stesso afferma nei suoi ringraziamenti agli Oscar: “Devo tutto all’amore della mia vita, mia moglie Echo. Mese dopo mese, anno dopo anno per vent’anni, mi ha sempre detto che un giorno sarebbe arrivato il mio momento”.