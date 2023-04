Bugo annuncia il nuovo album e si scaglia contro Morgan: continua la battaglia dialettica a distanza tra i due

Bugo ha di nuovo affrontato l’argomento Morgan, ricordando l’episodio di Sanremo e lanciando nuovi attacchi. Inoltre, il cantante ha annunciato delle novità nel suo prossimo futuro in campo musicale ed artistico.

Bugo annuncia il nuovo album

Bugo ha affrontato diversi temi in un’intervista al Corriere della Sera annunciando novità nel suo prossimo futuro artistico. “I fan mi adorano. Poi ci sono quelli a cui non piaccio anche se divento papa e una fascia grigia che non sa come sono e crede a tutto quello che viene scritto o detto su di me. Mi preoccupo per chi mi sta accanto. Fossi solo io, chissenefrega, ho una moglie meravigliosa e due figli fantastici. E non sono mai stato abituato alla pacca sulla spalla, alla carezzina, mi hanno sempre criticato, esagerando. Ma quando sei accerchiato vuol dire che stai facendo la cosa giusta”. Intanto prepara un tour, un film-concerto e una biografia. “Non attacco ma sono bravissimo a difendermi, avevo gli hater quando ancora non si chiamavano così”.

Si scaglia contro Morgan: continua la battaglia dialettica a distanza tra i due

Bugo torna ancora una volta volta sulla questione con Morgan e secondo lui è stato un “gioco vigliacco. E poi immagini i miei amici, la mia famiglia, mia moglie, mio figlio che mi stavano guardando. A nessuno farebbe piacere trovarsi in una situazione così”. Ricorda di aver abbandonato il palco durante il fuori programma: “Ero su un palco della Rai, in mondovisione, davanti a milioni di persone, ci vuole rispetto per quel palco e la musica. Ho preferito andar via piuttosto che appoggiare quella pagliacciata. Per Amadeus il mio è stato il gesto più rock’n’roll della musica italiana, sarà vero ma per me contava la canzone. In tv non devo fare il damerino e il trash mi irrita profondamente. Il circo lo lascio ai buffoni. Non gioco con la musica. I miei eroi sono Lennon, Vasco, Celentano, Battisti che, per quanto dirompenti, sono seri”.

LEGGI ANCHE: Toni Servillo, malore sul palco a Parigi: come sta l’attore napoletano