Kecalf, Clarence, Edward e Teddy, chi sono i figli di Aretha Franklin: vita privata, carriera, età

Chi sono i quattro figli di Aretha Franklin, tutto su Kecalf, Clarence, Edward e Teddy. Scopriamo qualche informazione in più sulla famiglia della celebre cantante americana, scomparsa nel 2018.

Chi sono i figli di Aretha Franklin: tutto su Kecalf, Clarence, Edward e Teddy

La vita privata della Regina del Soul Aretha Louise Franklin è stata senz’altro molto travagliata, piena di momenti traumatici e dolorosi che hanno alimentato la sua musica nel corso della sua vita. “Nella sua infanzia ha affrontato così tanto dolore…” -spiega Liesl Tommy, regista del biopic dedicato alla vita della cantante, Respect– “Ti aiuta a capire come riuscisse a cantare con così tanta intensità emotiva. Come fosse in grado di trasmettere così tanta forza e sofferenza nell’esecuzione delle canzoni che sceglieva di cantare”.

Franklin era la madre di quattro figli: Clarence Franklin, Edward Franklin, Teddy Richards e Kecalf Cunningham. I suoi primi due figli furono frutto di violenze subite quando la cantante aveva appena 12 e 14 anni, mentre il terzo è figlio del suo primo marito, Ted White, da cui Aretha Franklin divorzia nel 1969 dopo anni di abusi e violenze. Kecalf è invece nato da una relazione con il tour manager Ken Cunningham. Cosa sappiamo esattamente dei figli della celebre cantante?

Chi è Clarence Franklin: vita privata, carriera, età

Nato il 28 gennaio 1955, Clarence Franklin ha 69 anni ed è il figlio maggiore di Aretha Franklin, venuto al mondo quando la cantante aveva appena 12 anni. Porta il nome del padre della Regina del Soul, Clarence LaVaughn Franklin, noto predicatore battista ed attivista per i diritti civili. Cresciuto dalla nonna di Aretha Franklin, Rachel, e da sua sorella Erma, Clarence è l’autore di diverse canzoni, alcune delle quali sono state cantate anche da sua madre. È affetto da diverse malattie mentali non meglio specificate che lo han costretto a passare gran parte della sua vita in strutture di assistenza.

Per molti anni l’identità di suo padre rimase ignota. Inizialmente fonti vicine alla cantante sostenevano si trattasse di un suo coetaneo e compagno di classe, Donald Burke. In una nota scoperta dopo la sua morte nel 2018, tuttavia, Aretha punta invece il dito contro un uomo di nome Edward Jordan Sr, da lei definito “un playboy”.

Nella lettera, la cantante specifica le sue ultime direttive sulla cura di Clarence e vieta categoricamente che Edward Jordan Jr. venga coinvolto in alcun modo: “Suo padre non dovrà mai ricevere o gestire alcuna quantità di danaro o di proprietà appartenenti a Clarence o da lui ricevute. Questo in quanto non ha mai contribuito in alcun modo al suo benessere futuro o passato. Né monetariamente, né materialmente, né spiritualmente ecc. Se si escludono cinque o dieci dollari quando era un bambino”.

Chi è Edward Franklin: vita privata, carriera, età

Nato il 22 gennaio 1957, Edward Franklin ha 67 anni ed è il secondo figlio di Aretha Franklin, venuto al mondo quando l’artista aveva 14 anni e anche lui figlio di Edward Jordan Sr. Dopo la sua nascita, la cantante lasciò definitivamente la scuola per dedicarsi alla sua carriera musicale. Anche lui, come Clarence, fu cresciuto grazie al supporto di nonna Rachel e zia Erma. Una volta adulto, Edward ha seguito le orme Aretha e si è costruito una carriera in ambito musicale. Si è fatto un nome come cantante gospel, collaborando con sua madre in un paio di occasioni. Dopo la sua morte, Edward decise di omaggiarla cantando Mercy Mercy Me di Marvin Gaye al suo funerale.

Chi è Teddy Richards: vita privata, carriera, età

Nato a Detroit nel febbraio del 1964, Ted White Jr, meglio conosciuto come Teddy Richards, compirà 60 anni nel 2024. Terzo figlio di Aretha Franklin, a differenza dei suoi fratelli è cresciuto sotto la tutela di suo padre, Ted White. Ciononostante, il legame con sua madre rimase indissolubile. Per molti anni l’ha seguita in tour, suonando la chitarra durante le sue spettacolari esibizioni. Nel corso della sua carriera artistica ha suonato con molti grandi nomi della musica internazionale come Nelly Furtado, Seal e Lenny Kravitz. Anche dopo la scomparsa di sua madre ha continuato a lavorare nel settore, affermandosi sia come artista solista che come produttore.

Chi è Kecalf Cunningham: vita privata, carriera, età

Nato il 28 marzo 1970, Kecalf Cunningham ha 53 anni ed è il figlio più giovane di Aretha Franklin. Il suo nome è la combinazione delle iniziali di sua madre, A. L. F., e di suo padre, Ken E. Cunningham. Come sua madre e i suoi fratelli prima di lui si è ritagliato il suo spazio nel mondo della musica. Kecalf è un affermato gospel rapper, che ha spesso trovato spazio sul palco insieme ad Aretha. È sposato con Kafi Franklin, madre delle sue cinque figlie e di suo figlio. Una di loro, Grace Cunningham, partecipò alle audizioni per American Idol.

Dopo la morte di sua madre, Kecalf Cunningham è finito al centro di diversi casi mediatici. Il 53enne si è scagliato contro il biopic Respect, colpevole a sua detta di non aver dato importanza ai figli e nipoti dell’artista e di non averli consultati: “Non è accettabile fare un film su una persona e non parlare dei suoi figli e dei suoi nipoti, ignorando informazioni importanti. Come si fa a mettere la famiglia di una persona in un libro e non chiedere nemmeno il permesso?”. Kecalf entrò inoltre in conflitto con i suoi fratelli a causa dell’eredità, portando ad uno scontro legale conclusosi nel 2023 con l’assegnazione a suo favore della lussuosa tenuta di famiglia in Michigan.