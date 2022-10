Fabrizio Biggio, chi è oggi l’attore de I soliti idioti: vita privata, moglie, figli

Chi è oggi Fabrizio Biggio, tutto sul noto attore comico. Conosciuto al pubblico soprattutto per la sua collaborazione con l’amico Francesco Mandelli nella sitcom I soliti idioti, negli anni si è messo alla prova anche come conduttore e doppiatore.

Chi è oggi Fabrizio Biggio, carriera e vita privata dell’attore comico de I soliti idioti

Nato a Firenze il 27 giugno 1974, Fabrizio Biggio ha 48 anni ed è un noto attore comico italiano. Fa il suo esordio in tv nel 1997 su Canale 10, come conduttore del programma a tema scolastico La Zanzara in Classe.

Nel 2000 lavora per la prima volta in coppia con Francesco Mandelli, nel programma comico MTV Mad, nei panni dei finti spettatori Nongio e Biggio. È l’inizio di una lunga e proficua collaborazione che durerà oltre 15 anni, fino a culminare nell’amata sitcom I soliti idioti. Dal 2009 al 2012 Biggio e Mandelli danno vita a una serie di personaggi iconici quanto assurdi, primi tra tutti Father & Son, i Tifosi e Gisella e Sebastiano. Il successo della serie li porta anche due volte al cinema, prima con I soliti idioti – Il film e poi con I 2 soliti idioti.

La coppia di comici ha inoltre partecipato al Festival di Sanremo 2015 con Vita d’inferno, senza però riuscire a qualificarsi alla fase finale.

In carriera Biggio ha inoltre lavorato come doppiatore e conduttore. Insieme a Mandelli ha recitato nell’ottava stagione di Beavis and Butt-head, dando la voce agli omonimi protagonisti, e in Monsters University, nel ruolo di Terry e Terri. Nel 2016 ha condotto il programma di approfondimento cinematografico Stracult su Rai 2. Nel 2017, invece, è alla guida di Meglio tardi che mai, comedy show ambientato in Giappone con Edoardo Vianello, Lando Buzzanca, Adriano Panatta e Claudio Lippi.

Oggi Biggio è tornato a lavorare insieme al collega e amico di sempre Mandelli, dopo un lungo periodo di pausa: “Ci siamo separati bruscamente, ci siamo lasciati male, proprio come succede nelle storie d’amore. In questi anni non ci siamo più sentiti, niente vie di mezzo: ognuno coi suoi giri. Ma ripensavo spesso alle nostre dinamiche”.

Vita privata: moglie, figli, Instagram

Fabrizio Biggio è sposato da molti anni con Valentina De Ceglie, grande amore della sua vita e madre dei suoi due figli.

Intervistato dal settimanale Grazia, Biggio ha parlato della grande pazienza di sua moglie nei suoi confronti: “Io sono super disordinato. Se c’è un calzino per terra, non lo vedo; potrebbe restare lì per un mese. Le mie compagne del passato non lo accettavano e infatti sono state fatte fuori, inesorabilmente, una dopo l’altra…”. L’attore non è molto attivo sui social e non è solito condividere troppe foto personali. Il suo profilo Instagram conta oltre 5mila follower ed è usato soprattutto per pubblicizzare progetti ed iniziative lavorative.