Glynn Turman, chi è il secondo marito di Aretha Franklin: vita privata, carriera, figlio

Chi è Glynn Turman, secondo marito di Aretha Franklin: vita privata e carriera

Nato a New York il 31 gennaio 1947, Glynn Russel Turman è un attore, produttore e regista americano, noto a livello internazionale anche in quanto secondo marito di Aretha Franklin, l’amata Regina del Soul scomparsa nel 2018. Trova il successo nel mondo dello spettacolo quando era ancora un bambino verso la fine degli anni Cinquanta, recitando nell’opera teatrale di Broadway A Raisin in the Sun. Glynn Turman fu uno dei primi attori bambini afroamericani ad affermarsi in ruoli drammatici, superando una tendenza che li vedeva spesso segregati in parti stereotipati e razzisti.

La carriera di Glynn Turman resta florida anche in età adulta. Recita in numerose opere teatrali tra gli anni Sessanta e Settanta, per poi cominciare a farsi conoscere anche nel mondo del cinema e della televisione. Tra i suoi ruoli più noti ricordiamo quello di Lew Miles nella soap opera Peyton Place, del Colonnello Bradford Taylor in Tutti al College, e anche il sindaco di Baltimora Clarence V. Royce in The Wire. Turman ha recitato anche nei film Sahara, Super 8, Bumblebee, Tornare a vincere e Rustin, e nelle serie The Defenders, House of Lies, Fargo e Cabinet of Curiosities. Nel 2023 interpreta Chirone nella serie Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo, distribuita su Disney+.

Vita privata, figli e mogli

Nel corso della sua vita Glynn Turman è stato sposato per ben tre volte. Aretha Franklin è stata la sua seconda moglie, dopo la fine del suo matrimonio con Ula M. Walker nel 1971. Walker diede alla luce i suoi primi tre figli: Glynn Jr, Stephanie e Darryl. La sua unione con la Regina del Soul fu breve e, secondo quanto riportato da David Ritz in Respect, parecchio infelice. I due si sposarono nel 1978 per poi separarsi e divorziare quattro anni dopo, nel 1984. Turman ritrovò l’amore pochi anni dopo, nel 1992, tra le braccia di Jo-Ann Allen. Cinque anni prima delle nozze, nel 1987, la coppia ha una figlia, la più giovane di Glynn, Delena Joy.