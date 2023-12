Ted White, chi era il primo marito di Aretha Franklin: vita privata, carriera, figlio

Chi era Ted White, primo marito di Aretha Franklin. Manager e produttore discografico durante le prime fasi della carriera della Regina del Soul, si dimostrò un uomo molto violento nei confronti di sua moglie.

Chi era Ted White, primo marito di Aretha Franklin: vita privata, carriera

Nato a Detroit il 25 marzo 1931 e morto all’età di 89 anni nel 2020, Theodore Richard White era un uomo d’affari americano, noto manager e produttore discografico, meglio conosciuto a livello internazionale in quanto primo marito di Aretha Franklin. Losco affarista con mani in pasta sia nel mercato immobiliare che in quello dei jukebox, aveva una pessima reputazione prima del suo matrimonio con la Regina del Soul. Secondo la biografia non autorizzata di Aretha Respect, redatta da David Ritz, si guadagnava da vivere anche con lo sfruttamento della prostituzione. Per Ritz l’affarista usò questi proventi per finanziare i primi anni della carriera di Aretha Franklin. Ted White le fece da produttore e manager durante la sua ascesa verso il successo, contribuendo anche alla scrittura di alcuni dei suoi brani più noti come I Wonder (Where You Are Tonight), Dr. Feelgood, Think e Lee Cross.

LEGGI ANCHE: Glynn Turman, chi è il secondo marito di Aretha Franklin: vita privata, carriera, figlio

Vita privata, violenza domestica, figlio

Ted White ed Aretha Franklin si incontrano per la prima volta quando la cantante aveva solo 12 anni. Si sposano diversi anni dopo, nel 1961 quando Aretha ne ha 19. Il padre dell’artista, il predicatore battista Clarence LaVaughn Franklin, era estremamente contrario alla loro unione. White è il padre del terzo figlio dell’artista, Teddy Richards, chitarrista in molti concerti della madre e oggi cantante solista e produttore.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Il matrimonio di Ted e Aretha si dimostrò infelice e tormentato, soprattutto a causa dell’indole violenta del produttore. In un’occasione l’uomo picchiò in pubblico Aretha al Regency Hyatt Hotel di Atlanta. Fu solo uno dei tanti casi di violenza nel corso della loro unione, come più volte segnalato negli anni da molte persone vicine alla Regina del Blues. Nel 1968, in un’intervista concessa al Times, l’amica e collega Mahalia Jackson disse questo riguardo al matrimonio tra Aretha e Ted: “Non credo che sia felice. Qualcun altro le sta facendo cantare il blues”. La costante violenza domestica spinse la cantante verso l’alcolismo, una piaga che travolse la sua vita fino agli anni Settanta. Riuscì finalmente a separarsi dal marito nel 1968 per poi divorziare nel 1969.