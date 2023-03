Ke Huy Quan ha vinto l’Oscar come miglior attore non protagonista: le sue parole che hanno commosso tutti

Ke Huy Quan ha vinto la statuetta d’oro come miglior attore non protagonista. Nella notte tra il 12 e l 13 marzo 2023 si è tenuta la 95esima edizione dei Premi Oscar, uno dei momenti più importanti dell’anno per l’industria cinematografica hollywoodiana.

Ke Huy Quan ha vinto l’Oscar come miglior attore non protagonista

La cerimonia degli Oscar 2023 si è conclusa con tutti i vincitori che hanno ritirato la famosa statuetta. Ke Huy Quan ha vinto la statuetta d’oro come miglior attore non protagonista per il film Everything Everywhere All at Once. L’attore è in ex rifugiato vietnamita che a soli sette anni ha lasciato con la madre e tre fratelli, mentre il padre era partito con altri cinque figli, diretti in un campo profughi di Hong Kong. Da bambini ha esordito al Cinema nei film di Indiana Jones e Il Tempio Maledetto

Le sue parole che hanno commosso tutti

Commoventi sono state le parole a caldo dell’attore che ha raccontato la sua storia personale. “Mamma, ho appena vinto un Oscar!”, ha detto immediatamente. “Il mio viaggio è cominciato su una barca, ho passato un anno in un campo profughi e sono finito qui sul palco più importante di Hollywood. Dicono che le storie così sono solo per il cinema, ma sono storie reali, è questo il vero sogno americano”. Poi, ha omaggiato la mamma e il fratello “che ogni giorno mi ricorda di prendermi cura di me” e ha invitato tutti a tenere vivi i propri sogni, ai quali lui stesso aveva quasi rinunciato: “Non smettete di sognare”.

Tra i ringraziamenti, piangendo a dirotto, ha mandato un messaggio ala moglie: “mi ha sempre sostenuto per tutti questi 22 anni e detto che prima o poi ce l’avrei fatta”. “Grazie per avermi accolto nuovamente”, ha concluso con la statuetta in mano.

