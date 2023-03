Oscar 2023, Lady Gaga canta in jeans e maglietta “Hold my Hand”: parole e performance dell’artista

Oscar 2023, Lady Gaga ha cantato la sua canzone con un look stravagante. Era tra le candidate per la miglior canzone originale.

Oscar 2023, Lady Gaga si è presentate sul palco per cantare con un look unico e sorprendente. L’artista ha stupito tutti, non solo con il brano cantato, ma anche per come ha deciso di arrivare alla cerimonia. Poi, ha detto alcune parole poco prima della performance. Gaga ha sorpreso tutti perché era stata annunciata la sua assenza inizialmente. “Abbiamo invitato tutti e cinque i candidati. Gli altri quattro hanno confermato”: così Glenn Weiss, produttore esecutivo della notte degli Oscar, spiegava solamente qualche giorno fa.