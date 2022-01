Chi è Elisa Di Eusanio, la “Teresa Maraldi” di Doc

Chi è Elisa Di Eusanio, l'attrice che interpreta la caposala Teresa Maraldi in Doc-Nelle tue mani. "Mi ritrovo molto in lei".

Chi è Elisa Di Eusanio? L’attrice 40enne è una degli interpreti più amati di Doc-Nelle tue mani, nel ruolo della caposala Teresa Maraldi: “È un personaggio scritto lavorando su di me, mi rispecchio molto in lei. Doc è una serie avvincente ma rassicurante”.

Chi è Elisa Di Eusanio, vita e carriera

Elisa Di Eusanio nasce a Teramo il 12 Agosto 1980. Cresce nel laboratorio d’arte e spettacolo della madre, appassionandosi fin da piccola alla danza e alla recitazione.

Studia prima alla scuola di teatro Spazio Tre di Teramo, poi all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico a Roma. Nel 2002 ottiene il diploma d’attrice e vince il Premio Salvo Randone di Siracusa per la miglior attrice emergente.

Fa il suo esordio al cinema nel 2007, in Come tu mi vuoi di Volfango De Biasi. Lavora insieme al regista romano anche nel 2017, in Nessuno come noi, e nel 2018, ne L’agenzia dei bugiardi.

Nel corso della sua carriera, ottiene anche molti ruoli per il piccolo schermo. Recita nelle miniserie RAI Tutta la verità, Cenerentola e La guerra è finita

È Teresa Maraldi in Doc: “Mi ritrovo in lei, Doc è una fiction che rassicura”

Elisa Di Eusanio ha conquistato il pubblico interpretando Teresa Maraldi in Doc – Nelle tue mani. La caposala della squadra del dottor Fanti, interpretato da Luca Argentero, è un personaggio molto amato della fiction RAI.

L’attrice ha parlato del suo rapporto con il suo personaggio in un’intervista a Wondernet Magazine: “È stato scritto, come tutta la serie, mentre giravamo. In un’intervista che avevo rilasciato, avevo dato delle mie suggestioni sul personaggio che poi ho ritrovato nella sceneggiatura. Questa cosa l’ho trovata veramente interessante, perché significa che hanno lavorato su di me e sulle delle idee che avevo suggerito. Teresa mi appartiene per l’affetto accogliente e materno che ha.

È una mia caratteristica: mi piace prendermi cura degli altri, mi piace che tutto funzioni. Per il resto non sono mamma mentre lei sì; non sono sposata e divorziata mentre lei lo è. In Teresa ritrovo dei miei aspetti caratteriali”.

“Credo piaccia perché è una serie molto rassicurante.” –ha aggiunto Elisa Di Eusanio, parlando del successo della fiction- “Vengono indagate delle tematiche difficili, ogni intreccio è avvincente, ma non è ansiogena. È una fiction che guardi con piacere.

Credo che in un momento simile, dare l’immagine di medici efficienti, umani, amorevoli, in un ospedale così protettivo, abbia rassicurato invece di inquietare. È stato un mix perfetto. Poi c’è Luca Argentero che richiama pubblico e che in questo ruolo è perfetto. È il traino principale”.

