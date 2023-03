Oscar 2023, attori e film vincitori: tutte le categorie premiate alla cerimonia

Oscar 2023, attori e film vincitori: nessuna vittoria per l’Italia ma una grande serata per il cinema internazionale. A portare a casa più statuette è stato il miglior film Everything Everywhere All at Once”. Ecco le principali categorie premiate.

Oscar 2023, attori e film vincitori Nella notte tra il 12 e l 13 marzo 2023 si è tenuta la 95esima edizione dei Premi Oscar, uno dei momenti più importanti dell’anno per l’industria cinematografica hollywoodiana. Quest’anno la conduzione è stata affidata a Jimmy Kimmel, conduttore americano già alla guida della cerimonia nel 2017 e nel 2018. La premiazione si è tenuta nel noto Dolby Theatre di Los Angeles. Tra i film premiati non c’è nessuna pellicola italiana mentre ad aver avuto più premi il il miglior film protagonista che ha portato a casa sette statuette su 11 candidature. “Everything Everywhere All at Once” è n film di avventura, azione, fantascienza, dramma familiare con tematiche Lgbt, comedy e romance. Tutte le categorie premiate alla cerimonia Miglior film: “Everything Everywhere All at Once” .

. Miglior attrice protagonista: Michelle Yeoh per «Everything Everywhere All at Once» .

. Miglior attore protagonista: Brendan Fraser, per «The Whale» .

. Miglior regista: Daniel Kwan e Daniel Scheinert per «Everything Everywhere All at Once»

e Miglior montaggio: Paul Rogers per «Everything Everywhere All at Once»

Migliore canzone originale: «Naatu Naatu» , musiche di M. M. Keeravani; testo di Chandrabose, per il film «RRR»

, musiche di M. M. Keeravani; testo di Chandrabose, per il film «RRR» Miglior sonoro: «Top Gun: Maverick», statuetta a Mark Weingarten, James H. Mather, Al Nelson, Chris Burdon e Mark Taylor .

statuetta a . Migliore sceneggiatura non originale: Sarah Polley per «Women Talking»

Miglior sceneggiatura originale: ancora Daniel Kwan e Daniel Scheinert per «Everything Everywhere All at Once»

Migliori effetti speciali: «Avatar – La via dell’acqua»

Migliore colonna sonora originale: Volker Bertelmann per «Niente di nuovo sul fronte occidentale» .

. Miglior scenografia: Christian M. Goldbeck ed Ernestine Hipper per «Niente di nuovo sul fronte occidentale» .

ed . Miglior cortometraggio d’animazione: «Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo» , regia di Charlie Mackesy e Matthew Freud.

, regia di Charlie Mackesy e Matthew Freud. Miglior cortometraggio documentario: «Raghu, il piccolo elefante», di Kartiki Gonsalves e Guneet Monga .

. Miglior film internazionale: «Niente di nuovo sul fronte occidentale» di Edward Berger .

. Migliori costumi: «Black Panther: Wakanda Forever» , premio alla costumista Ruth E. Carter.

, premio alla costumista Ruth E. Carter. Miglior trucco e acconciatura: «The Whale» , premio ai makeup artist Adrien Morot, Judy Chin e Anne Marie Bradley.

, premio ai makeup artist Adrien Morot, Judy Chin e Anne Marie Bradley. Miglior fotografia: «Niente di nuovo sul fronte occidentale» premio a James Friend.

premio a Miglior cortometraggio: «An Irish Goodbye» , di Tom Berkely e Ross White.

, di Tom Berkely e Ross White. Miglior documentario: «Navalny» , di Daniel Roher, Odessa Rae, Diane Becker, Melanie Miller e Shane Boris.

, di Daniel Roher, Odessa Rae, Diane Becker, Melanie Miller e Shane Boris. Miglior attrice non protagonista: Jamie Lee Curtis per «Everything Everywhere All at Once» .

. Miglior attore non protagonista: Ke Huy Quan per «Everything Everywhere All at Once».

Miglior film d’animazione: «Pinocchio di Guillermo del Toro», regia di Guillermo del Toro e Mark Gustafson.