Notte degli Oscar 2023, dove vedere la premiazione e a che ora: tv, streaming

Il 12 marzo è la Notte degli Oscar 2023, dove vedere la premiazione e a che ora comincia. Ecco come seguire in tv o in streaming la cerimonia più attesa dell’anno per gli appassionati di cinema hollywoodiano.

Notte degli Oscar 2023, dove vedere la premiazione e a che ora

Nella notte tra il 12 e l 13 marzo 2023 si terrà la 95esima edizione dei Premi Oscar, uno dei momenti più importanti dell’anno per l’industria cinematografica hollywoodiana. Quest’anno la conduzione è affidata a Jimmy Kimmel, conduttore americano già alla guida della cerimonia nel 2017 e nel 2018. La premiazione si terrà nel noto Dolby Theatre di Los Angeles. Anche in Italia, tuttavia sarà possibile seguire in diretta la consegna delle contesissime statuette. La Notte degli Oscar sarà infatti trasmessa da Sky sul canale 303 Sky Cinema Oscar, ma anche su Sky Uno, canale 108, e in chiaro su TV8. Sarà inoltre possibile seguire l’evento in streaming su NOW.

A causa del lontanissimo fuso orario, i fan italiani dovranno prepararsi ad una lunga nottata per seguire la diretta. In America si apriranno le danze nel pomeriggio, attorno alle 16, ma in Italia sarà già notte fonda. Si comincia alle 23.15 con il primo collegamento con il red carpet, ma la premiazione avrà inizio solo tra l’una e le due di notte. Gli Oscar andranno poi avanti per le successive quattro ore, con chiusura verso le prime luci del mattino.

I film in gara, le previsioni sui premi più attesi: chi vincerà l’Oscar per il miglior film?

Quest’anno sono molti i film interessanti in gara nella categoria più attesa, quella per il Miglior Film. Da alcuni grandi ritorni sul grande schermo come Avatar: La via dell’acqua e Top Gun: Maverick, al tedesco Niente di nuovo sul fronte occidentale, passando per Elvis, The Fabelmans, Gli spiriti dell’isola e Triangle of Sadness. Secondo una grossa fetta di pubblico e critica, tuttavia, quest’anno il favorito è uno solo: l’assurdo e psichedelico Everything Everywhere All at Once, nominato per ben 11 statuette. La spettacolare pellicola diretta da Daniel Kwan e Daniel Scheinert ha travolto il pubblico di tutto il mondo con la sua delirante creatività, portando sul grande schermo un multiverso ricco di idee e follia. Fino ad ora il film ha fatto incetta di premi, assicurandosi i SAG Awards, i Film Independent Spirit Awards, i DGA Awards e i WGA. Riuscirà a replicare questo successo anche agli Oscar?

LEGGI ANCHE: Oscar: nomination 2023 e gli italiani in gara