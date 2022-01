John Malkovich senza green pass: l’hotel Danieli di Venezia lo rifiuta

John Malkovich senza green pass: l’attore si trova a Venezia per girare una serie Tv ma la notizia è che non è in possesso del green pass e dunque è stato respinto da un noto hotel.

John Malkovich, attore, regista e produttore americano pare sia sprovvisto di green pass o quanto meno sia scaduto. L’attore americano si trova nella città lagunare per due giorni di riprese di Ripley, la nuova serie tv americana ispirata ai romanzi di Patricia Highsmith.

Da quando la troupe è sbarcata in laguna viene assistita e seguita dal punto di vista sanitario da una struttura mobile privata nei pressi della Pietà, a due passi da Piazza San Marco, che provvede a effettuare i tamponi molecolari ogni due giorni ai protagonisti della serie e agli addetti alle riprese.

Rifiutato dall’hotel Danieli di Venezia

Il 68enne attore aveva una prenotazione per una suite all’hotel Danieli di Venezia con vista sul bacino di San Marco, ma l’albergo non lo ha potuto ospitare perché al controllo di prassi della certificazione verde Malkovich non è risultato in regola, riferisce il Gazzettino.

Dunque, l’esperienza veneziana di Malkovich è stata quanto meno turbata ma secondo i rumors l’attore ha lo stesso trovato una sistemazione non lontano dall’hotel che giustamente ha respinto il divo americano.

