Allerta meteo martedì 23 maggio: le regioni a rischio alto e Avviso della Protezione Civile

Allerta meteo annunciato per martedì 23 maggio 2023. Meno diffuso rispetto ai giorni scorsi ma il maltempo è stato annunciato su alcune regioni con rischio alto sempre in Emilia Romagna. Diverse le zone che sono sempre sotto osservazione.

Allerta meteo martedì 23 maggio: le regioni a rischio alto

Allerta meteo nella giornata di martedì 23 maggio: meno diffuso rispetto ai giorni scorsi ma il maltempo è sempre presente in Emilia Romagna con rischio idraulico nelle zone: Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola. Mentre è stata annunciata allerta arancione per rischio idrogeologico in Emilia Romagna e nelle zone: Collina bolognese, Alta collina romagnola. Secondo gli esperti il maltempo si abbatte anche su Abruzzo e Toscana con allerta gialla e rischio idrogeologico.

Avviso della Protezione Civile

La Protezione Civile ha diramato un bollettino di criticità per le tre regioni a rischio: “Per la giornata di domani, Martedì 23 maggio 2023:

ELEVATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ROSSA:

Emilia Romagna: Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Collina bolognese, Alta collina romagnola

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Pianura modenese di Secchia e Panaro, Collina bolognese, Alta collina romagnola

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna romagnola

Toscana: Romagna-Toscana”.