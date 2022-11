Jessica Pelizon, la sorella di Nikita contro il GF Vip: “Disonesti con i concorrenti”

GF Vip 7, Jessica Pelizon sul piede di guerra: la sorella di Nikita contro il programma. In una serie di sfoghi su Twitter, si è ersa a difesa della gieffina, a sua detta trattata in modo ingiusto dagli autori: “Tremiterra ha diffuso un video privato, non vi pensavo così disonesti”.

GF Vip 7, Jessica Pelizon difende la sorella Nikita: “Diffuso un video privato”

Continua la polemica sul presunto flirt estivo tra Nikita Pelizon e l’imprenditore 51enne Valerio Tremiterra.

La sorella di Nikita, Jessica Pelizon ha duramente attaccato il Grande Fratello Vip 7 su Twitter sulla gestione della questione. Nonostante la modella preferisse non rendere pubblici i contatti con Tremiterra, il GF è riuscito ad ottenere un video privato della coppia dal settimanale Chi. Il filmato è stato poi trasmesso in diretta, un gesto che le due sorelle non hanno affatto gradito.

“Fidanzato è una parola grande.” -scrive infastidita Jessica su Twitter- “Lo diceva lei stessa. Era una conoscenza di pochi giorni ma loro continuano e sinceramente stanno stufando.

Mia sorella si è vista con Valerio per 20 giorni, ci sono messaggi e persone che lo possono confermare, ma non vogliamo diffondere messaggi personali di Nikita a differenza sua. Lui ha leso la sua privacy inviando un loro video privato in giro“. A detta della sorella, Nikita è furiosa: “Si è arrabbiata moltissimo, lui dice che ha inviato il video ad un amico e quest’ultimo lo ha reso pubblico. Indifferentemente da com’è andata, ha commesso un reato.

Quando Niki uscirà vedrà che vorrà fare. Ora le manda gli aerei per giustificarsi”.

Jessica contro il GF: “Fate sentire solo una campana, non vi pensavo così disonesti”

Jessica Pelizon accusa la produzione del GF Vip di isolare Nikita e di impedirle di parlare con lei: “Perché continuate a farle sentire solo una campana e state continuando a non permettere ne a me, ne al team, ne all’ avvocato di venire a parlare con lei per metterla davanti alla verità.

Devo ammettere che non pensavo che foste così disonesti nei confronti dei concorrenti. Non ce l’ho con gli autori, vorrei semplicemente un chiarimento, perché le fanno vedere le cose solo in parte? Per esempio, ieri tutti dolci con il video di Wilma e Daniele e non le hanno mostrato come Wilma la massacra alle spalle per gelosia. Abbiamo un contatto che ci dice se sta bene ecc però non possiamo farle arrivare informazioni esterne, il problema è che ormai loro lo hanno inserito, quindi non essendo più un informazione esterna, non capisco perché non si può andare lì ad avvisarla“.

Nikita divisa tra presente e passato… nonostante con Luca stia mantenendo le distanze… è innegabile la presenza di una simpatia. ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/0jdMkvdJEO — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 14, 2022

Negli ultimi giorni Nikita è parsa in difficoltà e ha espresso il desiderio di parlarne con la sua migliore amica, Giulia. Jessica si augura che la richiesta venga accolta dalla produzione: “Ecco, me lo sentivo.

Ha bisogno di essere rassicurata dalla sua amica. Speriamo che la ascoltino”.