Silvio Berlusconi in Senato, il giorno dell’elezione di La Russa, aveva degli appunti contro Giorgia Meloni fotografati dai giornalisti

Appunti Berlusconi, La Russa: “Dica che è un fake”

In merito agli appunti presi da Silvio Berlusconi e fotografi in Senato, si è espresso in primo luogo il nuovo presidente del Senato Ignazio La Russa. “Io credo che il presidente Berlusconi dovrebbe dichiarare quello di cui io sono quasi certo, che quella foto è fake, però deve dichiararlo lui non lo posso dire io” ha infatti consigliato Ignazio La Russa parlando con i cronisti mentre lasciava Montecitorio.

Gli appunti di Berlusconi a Meloni