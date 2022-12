GF Vip 7, nuovi concorrenti in arrivo: chi sono e quando entrano

GF Vip 7, nuovi concorrenti in arrivo per rimpolpare il cast: chi sono e quando entrano nella casa. Dopo l'espulsione di Fogli si accelerano i tempi.

GF Vip 7, in arrivo tre nuovi concorrenti: chi sono e quando entrano nella casa. Dopo l’espulsione lampo di Riccardo Fogli, un nuovo gruppo di vipponi è pronto a varcare la porta rossa nei prossimi giorni. Di chi si tratta?

GF Vip 7, chi sono i nuovi concorrenti in arrivo?

Il cast del Grande Fratello Vip 7 continua ad espandersi, sempre più vipponi si preparano ad entrare nella casa più spiata d’Italia L’espulsione di Riccardo Fogli, escluso dal programma dopo un solo giorno a causa di una bestemmia, potrebbe spingere la produzione ad accelerare l’ingresso di tre nuovi concorrenti.

Di chi si tratta? Secondo quanto affermato dal giornalista Gabriele Parpiglia a Casa Pipol, Davide Donadei, Nicole Murgia e Andrea Maestrelli sono pronti al debutto. Il primo, bellissimo ex tronista, potrebbe avere il fascino necessario a conquistare l’attenzione del pubblico e rubare un po’ la scena ad Antonino Spinalbese. Nicole e Andrea andrebbero invece a creare un’intrigante dinamica all’interno della casa. L’attrice e il calciatore, infatti, in passato sono stati insieme: che la casa del GF li possa portare a riavvicinarsi?

Quando entrano in casa i nuovi Vip?

Secondo alcune indiscrezioni Davide Donadei avrebbe dovuto fare il suo ingresso già lo scorso lunedì, al fianco di Riccardo Fogli e Milena Miconi. Per il momento non è ancora certo quando l’ex tronista farà il suo ingresso. Per quanto riguarda, invece, Murgia e Maestrelli, i due potrebbero varcare la porta rossa già a partire dalla puntata del prossimo lunedì sera.