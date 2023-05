Aiello, il tour 2023 parte a Giugno: date e tappe

Tornato a far parlare di sé con il nuovo album, Aiello ha anche annunciato il suo tour 2023. Un viaggio all'insegna della musica.

Tornato a far parlare di sé con il nuovo album, Aiello ha anche annunciato il suo tour 2023. Un viaggio all’insegna della musica in cui presenterò l’ultimo disco, dal titolo ROMANTICO.

Tour 2023, Aiello annuncia date e tappe

Nato a Cosenza il 26 Luglio 1987, Aiello si è fatto strada nel mondo della musica ed è ormai molto seguito su YoTube e ai concerti. Dopo aver pubblicato il suo ultimo disco, proprio oggi (26 Maggio), ha anche annunciato e confermato le date, e le tappe, del tour.

L’artista 35enne è in procinto di presentare il disco ROMANTICO a Roma, in Discoteca Laziale (Via Mamiani 62/a) alle ore 17:30; prossima presentazione sarà a Milano, Domenica 28 Maggio, presso la Mondadori Bookstore di Piazza Duomo 1, alle ore 16:00.

Da lì in poi pronti per il ROMANTICO TOUR, che avrà inizio a metà Giugno.

Di seguito tutte le date:

Sabato 17 Giugno, Centuripe (EN), Festival dei Calanchi

Sabato 1° Luglio, Napoli, Palazzo Reale

Sabato 29 Luglio, Montesilvano (PE), Teatro del Mare

Sabato 19 Agosto, Diamante (CS), Anfiteatro Ruderi di Cirella

Mercoledì 8 Novembre, Padova, Hall

Venerdì 10 Novembre, Senigallia (AN), Mamamia

Domenica 12 Novembre, Molfetta (BA), Eremo Club

Giovedì 16 Novembre, Napoli, Casa della Musica

Mercoledì 22 Novembre, Firenze, Tuscany Hall

Sabato 25 Novembre, Bologna, Estragon Club

Domenica 26 Novembre, Torino, Teatro della Concordia

Domenica 3 Dicembre, Milano, Fabrique

Martedì 5 Dicembre, Roma, Auditorium Parco della Musica (nella Sala Sinopoli)

Una sola tappa nel primo mese, poi altri tre sabati estivi prima di fermarsi per diversi mesi. La tournée riprenderà addirittura a Novembre, con date però più ravvicinate, concludendosi i primi di Dicembre.

LEGGI ANCHE: Mi piace molto, l’ultimo singolo di Aiello: testo e video.

ROMANTICO, le tracce dell’album

Il disco ROMANTICO sembra già essere molto apprezzato, grazie ai diversi brani inseriti (alcuni dei quali da mesi su YouTube).

Di seguito le tracce presenti: