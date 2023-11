Maura Albites, chi è la moglie di Paolo Villaggio: cosa sappiamo di lei?

Chi è Maura Albites, moglie di Paolo Villaggio. Al suo fianco per tutta la sua vita, ha sempre creduto nel suo talento: "Non capite cosa diventerà".

Chi è Maura Albites, moglie di Paolo Villaggio. Nonostante i tanti scossoni nel loro rapporto, i due sono rimasti insieme fino alla morte del volto di Fantozzi nel 2017. Cosa sappiamo della compagna di vita dell’attore?

Chi è Maura Albites, moglie di Paolo Villaggio: vita privata e carriera

Nata a Genova nel 1939, Maura Albites ha 84 anni ed è nota al pubblico italiano in quanto moglie e compagna di vita di Paolo Villaggio, celebre attore comico e “padre” di Fantozzi, morto all’età di 85 anni il 3 luglio 2017. I due si incontrano per la prima volta nel 1954, quando lui ha 22 anni e Maura appena 15. “A Genova, quando sei giovane e marini la scuola vai al mare.” -racconta la donna in un’intervista concessa a Repubblica- “Sentivo dire che era molto simpatico ma quando l’ho conosciuto, all’inizio, mi stava un po’ antipatico. Secondo me si dava un po’ di arie. Poi mi sono accorta che era diverso dagli altri”.

Inizialmente sia i genitori di Paolo che quelli di Maura erano molto contrari alla loro unione. Lo racconta la figlia maggiore della coppia, Elisabetta, in un’intervista concessa a Il Napolista: “La nonna paterna vedeva mia mamma troppo libera e poco studiosa. Avrebbe voluto una ragazza più borghese. Gli Albites vedevano mio padre come un fannullone. Lui era iscritto all’Università, a Giurisprudenza, aveva fatto quasi tutti gli esami, però si dedicava già molto al teatro. Faceva spettacoli a livello amatoriale, viveva dai genitori e prospettive non sembrava averne”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Maura Albites ha però sempre avuto completa fiducia nel talento del compagno, sostenendolo in ogni suo passo: “Quando, da ragazza, litigava con sua madre che le diceva “Trovati uno che abbia un lavoro vero, anche uno spazzino ma purché sia un lavoro vero”, lei rispondeva “Voi non vi rendete conto di quello che diventerà”. Per lui questo atto di fiducia era vitale”. Paolo e Maura si sposano nel 1958, quando la giovane è già incinta di Elisabetta, nata nel 1959. Qualche hanno dopo hanno un altro figlio insieme, Pierfrancesco, nato nel 1962.

I tradimenti e il rapporto della coppia: “È la sola donna che ho amato”

Il rapporto tra Paolo Villaggio e Maura Albites non è stato tutto rose e fiori. I due sono rimasti insieme tutta la vita, fino alla morte dell’attore nel 2017, ma la loro relazione è stata segnata dai continui tradimenti dell’attore. “Se ho tradito mia moglie? Tutte le volte che ne ho avuto la possibilità.” -spiega Villaggio in un’intervista concessa a Libero– “Dopo il matrimonio sono stato fedele una quindicina d’anni, sempre però corteggiando le mogli degli amici, e cercando anche di farlo capire, per vanità, perché ero uno con la patente di sfigato”.

Anche Maura si è concessa qualche momento di infedeltà: “Anche lei ha fatto quello che ha voluto. Io lo sapevo. Di notte, tormentato dalle corna di mia moglie, rimuginavo: ‘Che faccio? La lascio, non lascio, la lascio?”. Ciononostante, i due sono rimasti sempre insieme, superando anche questi scogli senza mai smettere di amarsi: “Io sono felice solo con mia moglie, dormo con lei, ho i figli, i nipoti, i cani con lei. È la sola donna che ho amato”.