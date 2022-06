Isola dei Famosi 2022, altri ritirati: ecco chi e perché

Isola dei Famosi 2022, altri ritirati: ecco chi ha abbandonato il programma per un motivo o per un altro. L’ultimo è stato a causa di un infortunio.

L’Isola dei Famosi 2022 si presta a finire nel mese di giugno ma continua a perdere concorrenti. L’ultimo ad abbandonare è stato il modello brasiliano Roger Balduino. Il suo ritiro si aggiunge già a quelli di Jovana Djordjevic e Patrizia Bonetti per ustioni.

Guendalina Tavassi ha lasciato la Palapa in lacrime per tornare dai suoi figli. Alessandro Iannoni ha abbandonato l’isola per proseguire i suoi studi. Infine, Blind e Licia Nuñez hanno scelto di abbandonare il gioco per tenere fede agli impegni presi. Poi ci sono altri che hanno già ricorso a cure mediche ed hanno rischiato come Nicolas Vaporidis, Nick, e gli stessi Guendalina e Blind.

Perché e cosa succede sull’isola

Ecco l’annuncio ufficiale da parte del programma sul ritiro di Balduino. “Per motivi medici – si legge sul pagine ufficiali dell’Isola – Roger è costretto ad abbandonare il gioco”.

Il modello brasiliano Balduino si è infortunato la scorsa settimana nel corso di una sfida contro l’ex pugile campano, Clemente Russo. In seguito ad un movimento sbagliato con il piede, il naufrago si è accasciato a terra urlando dal dolore. Il modello è stato trasportato in elicottero, sottoponendosi ad una radiografia dopo la quale si è potuta escludere, fortunatamente, una frattura.

Tornato a Cayo Cochinos, ha continuato a lamentare un dolore fortissimo.

Gli infortuni sono dietro l’angolo anche perché si tratta di una dell’edizioni più lunghe di sempre ed i naufraghi sono davvero esausti e stanchi.

