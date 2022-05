Chi è Pamela Petrarolo: biografia, compagno, ex marito, figli, Isola dei famosi

Pamela Petrarolo è la nuova concorrente dell’Isola dei Famosi 2022 annunciata da Ilary Blasi. La conduttrice e showgirl arriverà in Honduras durante la puntata di lunedì 16 maggio insieme ad altri tre nuovi nuovi concorrenti.

Chi è Pamela Petrarolo: biografia

Pamela Petrarolo, 45 anni, è nata a Roma nel 1976. Nella prima metà degli anni ’90 è diventata nota per essere stata nel cast di Non è la Rai ed è poi diventata uno dei volti più noti e amati del programma ideato da Gianni Boncompagni.

Negli stessi anni ha pubblicato due album musicali: Io non vivo senza te nel 1994 e Niente di importante nel 1995. Successivamente si è distinta come conduttrice, showgirl e opinionista tv.

Vita privata: ex marito, compagno, figli

Pamela Petrarolo è mamma di tre bambine: Alice e Angelica, nate dal matrimonio con Gianluca Pea, e Futura nata dalla sua attuale relazione con il compagno Giovanni. “Ho incontrato Giovanni quando non credevo più nell’amore. Ero delusa e completamente avvilita, grazie a lui ho ripreso fiducia nell’idea di una coppia sana, di supporto reciproco e di amore condiviso” ha rivelato Pamela in un’intervista a Coming Soon.

Isola dei Famosi 2022

Pamela Petrarolo parteciperà all’edizione del reality dell’Isola dei Famosi 2022, ma per lei non è la prima volta all’interno di uno show di questo tipo. Nel 2006, infatti, è stata una concorrente della terza edizione del reality La fattoria.