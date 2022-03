Chi è Marco Senise: moglie, figlio, Antonella Elia, Isola dei Famosi 2022

Chi è Marco Senise, conduttore televisivo simbolo di Forum per 15 anni. Il presentatore romano 58enne potrebbe essere uno dei nuovi concorrenti dell’Isola dei Famosi. Scopriamo qualche dettaglio in più sul suo conto.

Chi è Marco Senise, ex conduttore di Forum: vita privata e carriera

Nato a Roma il 4 marzo 1964, Marco Senise è uno dei conduttori Mediaset più riconosciuti degli ultimi anni. Per ben 15 anni, dal 1998 al 2013, è stato uno dei presentatori di Forum, una delle trasmissioni più seguite del palinsesto giornaliero.

Al fianco prima di Paola Perego, poi di Rita Dalla Chiesa, ha fatto compagnia agli italiani ogni mezzogiorno con ricostruzioni di casi giudiziari. Nel 2014 passa ad Agon Channel, emittente italo-albanese per la quale conduce le trasmissioni Chance, A fior di pelle e A casa nostra. Dal 2016 al 2019 presenta su Fashion TV il concorso di bellezza Miss Europe Continental, al fianco di Veronica Maya.

Vita privata: moglie, figlio, la storia con Antonella Elia

Non esistono informazioni sulla vita familiare e sentimentale attuale di Marco Senise.

Il conduttore è un uomo molto riservato, pertanto non è dato sapere se abbia una moglie o dei figli. In passato ha avuto una storia d’amore con Antonella Elia, nota attrice e conduttrice televisiva. La loro relazione, tuttavia, ha lasciato pessimi ricordi a entrambi. “Se è stato un mio ex? Non lo rinnego, è stato uno dei miei errori.” -conferma piccata la stessa Elia, ospite di Barbara D’Urso a Live – Non è la D’Urso– “Un errore breve e non intenso.

Due mesi scarsi, grazie al cielo”.

Anche Senise non si è risparmiato. Intervistato a Pomeriggio 5, ha confessato di essere stato lui a lasciarla: “La cosa che mi ha sconvolto di più è che una sera, dopo che lei è stata ospite al Costanzo Show, io dormivo a casa sua. Alle 3 di notte si sveglia e mi dice di andare via, tornare a casa mia perché voleva rimanere a dormire da sola. Quella volta ho capito che sarebbe stata l’ultima!“.

Marco Senise all’Isola dei Famosi 2022: l’indiscrezione sui social

Secondo alcune indiscrezioni sui social, Marco Senise sarebbe uno dei possibili nuovi concorrenti dell’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi. L’ex presentatore di Forum sarebbe pronto a sbarcare in Honduras per unirsi al reality condotto da Ilary Blasi. A dar la notizia è Alessandro Rosica, noto come l’Investigatore Social, che ha condiviso lo scoop sulla sua pagina Instagram: “Sta partendo per l’Honduras ed entrerà all’Isola dei Famosi tra uno, max due settimane! È stato lontano dagli schermi per molti anni, e ora è pronto a rimettersi in gioco! Vi piace come concorrente?”.