Isola dei Famosi 2022, eliminati e nomination di ieri sera

Isola dei Famosi 2022: nella puntata di venerdì 6 maggio ecco che c’è stato un eliminato e due naufraghe finite in nomination. Inoltre, è stato anche annunciato che il reality finirebbe a fine giugno. In più, ci sono state tre new entry come Fabrizia Santarelli, Maria Laura e Mercedesz Henger. Piu, Guendalina Tavassi è stata invece la protagonista di una sorpresa: ha riabbracciato il suo fidanzato Federico, ma per farlo ha dovuto affrontare un “sacrificio”.

Isola dei Famosi 2022, eliminati della puntata del 6 maggio

Nella puntata dell’Isola di venerdì 6 maggio, ecco chi ha avuto la peggio. Clemente Russo ha raggiunto per l’ennesima volta l’Isola Sgamada. Ecco le percentuali di voto dei concorrenti dell’Isola dei Famosi al televoto: Clemente Russo 10%, Nicolas Vaporidis 52%, Nick dei Cugini di Campagna 38%.

Le nomination: chi rischia?

Come ogni puntata ecco che ci sono state le nomination durante la serata di venerdì 6 maggio.

Ci sono altri naufraghi che adesso rischiano grosso. La prima che ha ricevuto la maggior parte dei voti è Laura Maddaloni. Mentre il leader Roger ha mandato in nomination invece Lory Del Santo. Dunque, appuntamento alla prossima puntata, il televoto si chiuderà lunedì 9 maggio.

