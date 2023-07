Milano, grandine e temporale allagano il centro della città: disagi e danni

Milano, grandine e temporale si sono abbattuti nel centro città. Tante le chiamate ai soccorsi a ai Vigili del Fuoco in alcune zone del capoluogo lombardo con anche alcuni voli dirottati. I temporali estivi sono quelli più pericolosi agli occhi degli esperti.

Milano, grandine e temporale allagano il centro della città

La città di Milano nella notte è stata travolta da un terribile nubifragio con grandine e temporale che hanno allegato alcune zone del centro città. Sono caduti circa 37 millimetri di pioggia, secondo quanto riferito il Centro meteorologico lombardo. Oltre 20 voli aerei in arrivo a Malpensa (Varese) sono stati dirottati su altri aeroporti, tra cui Bergamo, Bologna, Brescia, Linate e Venezia.

“Sono temporali estivi che si sviluppano in poco tempo e in uno spazio circoscritto – ha spiegato Mattia Gussoni, il meteorologo de ilMeteo.it – “Da ieri c’era una grande energia potenziale in gioco, caldo umido e afa, questi sono il carburante di cui si nutrono i temporali estivi. Sono eventi difficili da prevedere, soprattutto rispetto alla loro localizzazione precisa. In tre ore, nel centro di Milano è caduta tanta acqua quanta viene normalmente registrata nelle prime due settimane di luglio messe insieme”.

Diversi disagi e danni

Diversi disagi e danni che hanno trovato riscontro nelle tante chiamate effettuate nelle scorse ore ai Vigili del Fuoco. Gli allagamenti più importanti sono stati registrati in cantine e locali interrati. I quartieri che hanno avuto maggiori disagi sono stati Città studi, Maggiolina e Isola.

