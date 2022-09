Grey’s Anatomy 19: quando esce, cast e promo della nuova stagione

Grey's Anatomy 19 si presta a debuttare prima in America e poi in Italia. un video promo ha annunciato l'arrivo della nuova stagione.

Grey’s Anatomy 19 è pronta al suo debutto. La nuova stagione è stata annunciata con un video promo e presto arriverà anche in Italia con un cast ricco di sorprese tra nuovi volti e graditi ritorni in corsia. Ecco le informazioni annunciate.

Grey’s Anatomy 19: quando esce

ABC ha annunciato la data di uscita di Grey’s Anatomy 19 stagione verso fine giugno. Il 6 ottobre 2022 è la data del debutto della nuova stagione.

In Italia successivamente arriverà su Disney+.

Grey’s Anatomy 19: cast

Nella stagione numero 19 sono stati annunciati dei ritorni come Chandra Wilson e James Pickens Jr, rispettivamente nei panni di Miranda Bailey e di Richard Webber. L’ingresso nel cast più significativo, però, è quello di Adelaide Kane, la quale vestirà i panni di Jules Millin. Si sono poi aggiunti Alexis Floyd (Inventing Anna), nei panni della specializzanda al primo anno Simone Griffin, una giovane divertente, intelligente, ambiziosa e con una dinamica familiare piuttosto complicata.

Niko Terho (The Thing About Harry) è Lucas Adams, un nuovo specializzando del GSMH. È la pecora nera della sua famiglia, ma è determinato ad affermarsi come chirurgo; Midori Francis (The Sex Lives of College Girls) è Mika Yasuda, una nuova specializzata che deve ripagare un prestito importante per la scuola di medicina ed è la figlia di mezzo con ben otto fratelli e sorelle.

Al loro fianco poi:

Kevin McKidd è Owen Hunt

Caterina Scorsone è Amelia Shepherd

Camilla Luddington è Jo Wilson

Kelly McCreary è Maggie Pierce

Kim Raver è Teddy Altman

Chris Carmack è Atticus “Link” Lincoln

Jake Borelli è Levi Schmitt

Anthony Hill è Winston Ndugu

Scott Speedman è Nick Marsh

Video promo della nuova stagione

