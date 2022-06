Processo Depp Heard, chi ha vinto? Ecco il verdetto del tribunale

Processo Depp Heard: ecco la fine di una battaglia legale e mediatica tra due famosi attori ed ex amanti. Dopo poco più di due mesi tra testimonianze e prove presentate, è arrivato l’epilogo.

Processo Depp Heard, chi ha vinto?

Si è concluso, dopo poco più di due mesi, il processo per diffamazione da 50 milioni di dollari intentato contro Amber Heard dall’ex marito Johnny Depp, che l’ha accusata di aver rovinato per sempre la sua carriera con un articolo pubblicato sul Washington Post nel 2018 in cui si auto-denunciava come vittima di violenza domestica.

Un processo che ha avuto un seguito incredibile sul web con milioni di visualizzazioni, viste le carriere e la fama dei due personaggi coinvolti, non poteva essere altrimenti. In aula per la sentenza finale, era presente solo Amber Heard, mentre l’attore non si è presentato. Ed infatti, sue sono state le prime parole dopo il verdetto che ha visto perdere proprio l’attrice: “La delusione che provo oggi non può essere descritta a parole.

Sono distrutta dal fatto che la montagna di prova non sia stata sufficiente per contrapporsi al potere smisurato e all’influenza del mio ex marito”, ha detto Heard in un comunicato. “Sono ancor più delusa per quello che il verdetto significa per altre donne, è un passo indietro. Riporta le lancette ad un periodo in cui una donna che si faceva avanti poteva essere pubblicamente oltraggiata e umiliata. Si accantona l’idea che la violenza contro le donne debba essere presa sul serio”, ha aggiunto l’attrice.

Ecco il verdetto del tribunale

Dopo poco più di due mesi, ecco il verdetto del tribunale: Depp riceverà un risarcimento di 15 milioni di dollari in base alla sentenza. Secondo il verdetto raggiunto all’unanimità dai 7 membri della giuria nel processo a Fairfax, Heard ha diffamato l’attore con un articolo pubblicato sul Washington Post in cui Depp era stato definito “una figura pubblica che rappresentava gli abusi domestici”.

Anche Heard aveva citato Depp per diffamazione: le sue accuse, però, secondo la giuria non sono state pienamente provate. All’attrice è stato riconosciuto un risarcimento di 2 milioni di dollari.

”La giuria mi ha restituito la vita. Sono davvero onorato’‘, sono state le prime parole dell’attore.” Sei anni fa è cambiata per sempre la mia vita, la vita dei miei figli, delle persone a me più vicine e di tutte quelle persone che per tanti anni mi hanno sostenuto e hanno creduto in me.

Tutto questo in un battito di ciglia”, ha detto Depp in un comunicato. “Accuse false, molto gravi, per condotte criminali sono state mosse contro di me attraverso i media“, ha aggiunto ricordando “la raffica senza fine di contenuti senza odio” che lo hanno investito “sebbene nessuna accusa sia mai stata formalizzata. In un nano secondo tutto questo ha fatto per due volte il giro del mondo e ha avuto un impatto devastante sulla mia vita e sulla mia carriera.

Dopo 6 anni, la giuria mi ha ridato la vita”, ha proseguito.