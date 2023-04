Sbarchi di migranti a Lampedusa, quasi 1000 persone da mezzanotte. Sono ventisei le imbarcazioni approdate sulle coste dell’isola siciliana durante la notte. L’hotspot di contrada Imbriacola al momento ospita oltre 1800 persone.

Centinaia di migranti sono sbarcati a Lampedusa nella notte. A partire da mezzanotte, 26 imbarcazioni sono arrivate sulle coste dell’isola siciliana con il supporto della Guardia Costiera. Si registra l’arrivo di quasi mille persone, nello specifico 974, provenienti secondo le fonti da Costa d’Avorio, Gambia, Mali, Camerun, Burkina Faso, Congo e Guinea. L’ultima barca, un natante di circa 7 metri, trasportava 36 migranti, di cui otto donne e un minore ed è arrivato a Lampedusa attorno alle 3 del mattino. Al momento l’hotspot di contrada Imbriacola, attrezzato per ospitare massimo 400 persone, alloggia ben 1847 migranti. Si cercano inoltre i 18 dispersi dopo il naufragio avvenuto tra sabato e domenica nelle acque maltesi. La squadra mobile di Agrigento sta ascoltando i 22 sopravvissuti, in cerca di informazioni che possano essere utili nelle operazioni di soccorso e recupero.

Alarm Phone segnala: “400 migranti in pericolo nel Mediterraneo”

L’organizzazione Alarm Phone, contatto di emergenza per i soccorsi in mare, ha segnalato su Twitter un’ulteriore emergenza: circa 400 migranti sarebbero in pericolo nel Mar Mediterraneo. “Nella notte abbiamo ricevuto una chiamata da una barca in pericolo partita da Tobruk, Libia.” -riporta il tweet- “Abbiamo informato le autorità, ma nessuna operazione di salvataggio è stata confermata. Non mettete a rischio 400 vite: soccorrete subito!”.