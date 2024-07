4eCom: per il Black Friday 2024 non basta ridurre i prezzi

Black Friday Warm Up, a novembre non basta ridurre i prezzi. A dirlo è Marianna Chillau, presidente di 4eCom, durante l’ultimo evento organizzato dall’associazione dei produttori di soluzioni digitali per il digital commerce: “Il Black Friday rappresenta una straordinaria opportunità per gli eCommerce, ma per sfruttarla al meglio è necessario un approccio strategico che integri innovazione e personalizzazione, non si tratta solo di ridurre i prezzi, ma di creare un’esperienza d’acquisto memorabile e costruire un rapporto duraturo con i clienti”.

L’evento, sostenuto da Filoblu, Flamenetworks, Whatsapp Smart Business, Based, Poleepo, IEM, ICT Sviluppo e Fermopoint, è stato organizzato da 4eCom proprio per capire come gli ecommerce dovrebbero prepararsi al prossimo Black Friday e quali sono le ultime tendenze di mercato che sembrano affermarsi oggi. Un elemento essenziale è quello sottolineato appunto da Chillau nel suo intervento dove ha specificato che la semplice scontistica non può aiutare più di tanto le aziende a vendere.

Ma i contenuti sono stati molti, i partecipanti hanno potuto ascoltare interventi di rilievo, tra cui: Sarah Giacomello, Head of Retail Management di FiloBlu, e Linda La Montagna, Omnichannel & E-commerce Manager di Antony Morato, che hanno illustrato il caso di successo di Antony Morato. Mirko Martini, CEO di WA Smart Business, che ha presentato le potenzialità della piattaforma WhatsApp Business per emergere tra la concorrenza durante il Black Friday. Fabrizio Leo, CEO & Founder di Flamenetworks, che ha parlato di come sfruttare le vendite private per massimizzare i profitti. Angelo De Caro, CEO di Based, che ha spiegato come l’overstock può trasformarsi in opportunità per massimizzare i profitti. Nino Ragosta, CEO & Founder di Fantacalcio, che ha affrontato il tema dell’emotional sponsorship.