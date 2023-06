One Piece Netflix, il primo trailer ufficiale: quando esce, cast, Oda

Ecco il primo trailer ufficiale del live action di One Piece targato Netflix. Dopo mesi di attesa, si può dare un primo sguardo alla serie tv ispirata al celebre manga piratesco di Eiichiro Oda.

One Piece Netflix, ecco il trailer ufficiale: quando esce la serie?

Monkey D. Rufy e la sua allegra ciurma di pirati sono pronti a salpare nei mari dello streaming. Manca pochissimo all’uscita della serie live action di One Piece targata Netflix. Il colosso dello streaming ha lanciato sul web il primo trailer ufficiale dedicato all’adattamento americano del celebre manga di Eiichiro Oda. La serie seguirà i primi archi narrativi della più amata storia piratesca degli ultimi anni, che raccontano i primi incontri del protagonista, Rufy detto Cappello di Paglia, con i primi quattro membri della sua ciurma: Zoro, Nami, Usopp e Sanji. Il trailer annuncia anche la data d’uscita della serie, attesa su Netflix per il 31 agosto 2023.

I fan più sfegatati del manga avranno senz’altro riconosciuto alcuni personaggi e location che faranno quindi la loro comparsa nella serie. Da un’interpretazione molto inquietante di Bagy il Clown, ad antagonisti minori come Alvida e Morgan Mano d’ascia. Il trailer mostra inoltre il ristorante galleggiante Baratie, casa del cuoco Sanji e del suo mentore Zeff, la Going Merry, prima nave della ciurma, e la nave di Monkey D. Garp. La serie sembra che coprirà almeno tutti gli archi ambientati nel Mare Orientale, fino alla fatidica scena della promessa del barile.

Le parole di Oda: “Ci lavoriamo da quattro anni, è un prodotto di alta qualità”

Negli scorsi giorni Eiichiro Oda ha parlato della serie tv in alcune interviste. Il mangaka ha lavorato fianco a fianco con sceneggiatori e produttori dello show negli ultimi anni, per garantire una trasposizione quanto più fedele possibile alla sua opera: “La realizzazione di questa serie in live-action è stata molto dispendiosa per tutti noi, e come accennato abbiamo dedicato anni al progetto; infatti abbiamo lavorato a quest’ultimo anche durante la realizzazione di RED e STAMPEDE. Da come potete notare, se fate bene i conti la serie in questione è in lavorazione da più di quattro anni, quindi non stiamo parlando di un prodotto abbozzato, ma anzi, è un qualcosa di una qualità elevata“.

Il cast dello show, quali personaggi appariranno?

Inaki Godoy interpreta Monkey D. Luffy, lo spensierato ragazzo di gomma capitano della ciurma. Attore messicano di 18 anni, Godoy è già noto per il suo ruolo nel crime drama Who killed Sara?, sempre targato Netflix. Nel ruolo dello stoico spadaccino Zoro c’è Mackenyu Arata, figlio d’arte del celebre attore giapponese Sonny Chiba. Sono state confermate le voci su Emily Rudd (The Romanoffs, Fear Street) che vestirà i panni di Nami, navigatrice e avida tesoriera della ciurma. Jacob Romero Gibson darà il volto di Usopp, il cecchino fanfarone in costante lotta con la sua codardia. Infine, Taz Skylar, attore britannico di 24 anni con esperienza anche in regia, interpreterà Sanji, l’affascinante cuoco gentiluomo.

Oltre al quintetto originale, appariranno nella serie molti personaggi storici del fumetto. Fanno parte del cast anche Morgan Davies, nei panni di Koby, Aidan Scott, nel ruolo di Helmeppo, Vincent Regan, che sarà Monkey D. Garp, Craig Fairbrass, volto dello Chef Zeff, Celeste Loots nel ruolo di Kaya e Chioma Antoinette Umeala, nel ruolo della sorella di Nami, Nojiko. Apparirà anche Shanks il Rosso, interpretato da Peter Gadiot, mentre Rufy da bambino avrà il volto di Colton Osorio.

Per quanto riguarda gli antagonisti ci saranno i già citati Bagy il Clown, interpretato da Jeff Ward, Alvida, che avrà il volto di Ilia Isorelýs Paulino, e il Capitano Morgan, con Langley Kirkwood. La ciurma incontrerà anche Kuro, interpretato da Alexander Maniatis, il temibile spadaccino Dracule Mihawk, con il volto di Steven John Ward, mentre McKinley Belcher III porterà sul piccolo schermo lo spietato Arlong.