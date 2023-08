One Piece Live Action, quanto è costato? Svelato il budget della serie

One Piece su Netflix, quanto è costato l’adattamento Live Action? Ecco svelato il budget milionario della serie televisiva ispirata all’omonimo manga di Eiichiro Oda. Gli episodi pare siano costati più di quelli di Game of Thrones.

One Piece, quanto è costato il Live Action? Ecco il budget della serie

C’è sempre più curiosità attorno all’adattamento Live Action di One Piece, celebre manga e anime nato dalla penna di Eiichiro Oda. Dopo mesi di attesa, trailer e anticipazioni, la serie tv è in arrivo su Netflix il 31 agosto 2023. Le immagini dello show hanno finora diviso il pubblico, tra chi freme di curiosità per il prodotto finito e chi dubita che un progetto del genere possa davvero funzionare. Dopotutto, il mondo piratesco di Oda è pieno di luoghi e personaggi fantastici e sopra le righe a cui è difficile fare giustizia in un contesto live action.

Da parte sua Netflix spera di smentire gli scettici e, a quanto pare, non ha badato a spese per l’esordio in streaming di Monkey D. Rufy e la sua ciurma. Secondo le ultime indiscrezioni, la serie ha goduto di un budget multimilionario. Ogni episodio di One Piece pare infatti essere costato ben 16 milioni di euro, più dei 13.7 milioni a puntata raggiunti da una serie popolare come Game of Thrones. L’investimento totale del colosso dello streaming nell’opera di Oda si aggirerebbe quindi attorno ai 128 milioni di euro.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

LEGGI ANCHE: Inaki Godoy, chi è Rufy nel live action Netflix di One Piece: carriera, età, vita privata

I motivi dietro l’altissimo budget: dalla CGI alle location

Le spese enormi dietro la serie di One Piece non sono difficili da spiegare. Portare su schermo le terrificanti creature marine del mondo di Oda e gli assurdi poteri dei suoi personaggi ha senz’altro richiesto un uso massiccio di CGI. A questo si aggiunge la costruzione delle varie set e location, come il ristorante galleggiante Baratie o l’iconica caravella della ciurma, la Going Merry. Le riprese hanno inoltre avuto luogo in giro per il mondo, dalle Canarie alla Costiera Amalfitana, ed ha ovviamente subito rallentamenti importanti a causa della pandemia da Covid-19. Ne sarà valsa la pena alla fine? Saranno riusciti a catturare l’atmosfera e lo spirito della storia di Oda? Mancano ormai poche ore all’uscita, non ci resta che metterci comodi e far partire il primo episodio!