Perché Gianluca Benincasa non entra al GF Vip 7, l’accusa di stalking

Perché Gianluca Benincasa non entra più al GF Vip 7? Salta l’ingresso dell’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi. La causa è un esposto della famiglia della modella che lo accusa di stalking: “Tutto falso, lo posso dimostrare”.

Gianluca Benincasa, perché non entra più al GF Vip 7? L’ex di Antonella accusato di stalking

Salta all’ultimo l’ingresso di Gianluca Benincasa, che non entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 7. L’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi era già in quarantena in attesa del via libera per varcare la porta rossa. Lo scorso venerdì, tuttavia, il suo agente gli ha dato una pessima notizia. Salta tutto, a causa di un esposto della famiglia della sua ex compagna. Lo spiega lui stesso su Instagram: “Il mio manager mi ha appena chiamato per dirmi che la quarantena è finita e che non posso più entrare nella Casa”. Intervistato da Fanpage.it, Benincasa ha spiegato di essere stato accusato di stalking nei confronti di Antonella: “Purtroppo, trattandosi di un esposto fatto in Procura e non di una semplice denuncia, la produzione del GF non ha potuto farci niente”.

L’ex di Antonella risponde: “Tutto falso, avevamo un rapporto meraviglioso”

Benincasa non accetta le accuse nei suoi confronti, che afferma essere completamente inventate: “Loro sostengono che io sia uno stalker e che già in passato mi sia comportato male nei confronti della figlia. Cosa assolutamente falsa e che posso dimostrare: ho i video che testimoniano che avevo un rapporto meraviglioso sia con Antonella che con i suoi genitori”. Nell’intervista l’ex di Antonella nega di aver avuto atteggiamenti violenti nei suoi confronti: “Mai, guai a chi mi toccava Antonella. Anche quando alzava la voce, cercavo di fargliela abbassare con tranquillità”.

Per Benincasa l’esposto tradisce un altro tipo di interessi da parte dei Fiordelisi, che han spinto per fare entrare Antonella nella casa del GF da single: “Fu un’idea sua e dei suoi genitori che le hanno sempre detto che per fare il suo percorso in tv sarebbe dovuta restare single. A giugno mi ha detto del GF e a luglio abbiamo cominciato a non postare più storie insieme. Ma eravamo ancora fidanzati. Mi aveva detto che ci sarebbe stata una ship ma che non sarebbe andata oltre. Le ho tenuto il gioco per non rovinare il suo percorso. Lei era impaurita perché temeva che raccontassi tutto e facessi crollare la ship fasulla che aveva creato lì dentro“.