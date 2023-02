Kenya, resort italiano in fiamme: scappano i turisti

La giornata di Mercoledì 22 Febbraio 2023 si è rivelata non facile da gestire per il Kenya, dove un resort italiano è andato in fiamme portando i turisti alla fuga. Spavento e fiamme sono state poi domate dai vigili del fuoco.

L’incendio ha comunque registrato qualche danno.

Resort italiano in fiamme: succede in Kenya

In Kenya – e precisamente a Watamu – un forte incendio si è esteso lungo la costa in una delle spiagge con più turisti italiani. Su questa spiaggia è presente il Barracuda, resort italiano che è stato colpito dalle fiamme e che ha causato i turisti a scappare, dopo aver “messo in salvo” anche i propri effetti personali. Due donne sono state trasferite in ospedale ma, fortunatamente, non destano particolare preoccupazione.

L’Ambasciata italiana – che si trova a Nairobi – sta monitorando la situazione che per ora si presenta “gestibile”. Coadiuvata dal consolato onorario di Malindi e dall’Unità di Crisi della Farnesina, attualmente non conta feriti, se non le due persone trasferite in ospedale – presso il District Hospital di Malindi – ma senza particolari problemi.

L’incendio ha avuto origine in un ristorante e si è poi, velocemente, esteso sulla costa, preoccupando non soltanto i turisti del resort, ma tutti i presenti. A dare la notizia è stato il MalindiKenya.net, sito degli italiani che vivono in Kenya.

Attraverso una nota ha spiegato l’accaduto:

“Un devastante incendio è divampato nella tarda mattinata a Watamu. Sembrerebbe essersi propagato da un ristorante bar del centro cittadino verso il Barracuda Resort che è stato quasi completamente distrutto, con molti turisti connazionali in fuga. Le fiamme stanno ancora propagandosi a causa del forte vento, attaccando anche case private e ristoranti della baia. Anche il ristorante Mapango, all’interno del Lily Palm Resort, ha subito danni”.

Si contano dunque ingenti danni che rallenteranno il turismo e costringeranno i proprietari a ricostruire tutto.

LEGGI ANCHE: Nuovo terremoto in Turchia: non c’è pace.