Intervista ad Ilary Blasi, dal divorzio alla nuova fiamma: “Non ho filtri”

Dal divorzio – ancora in corso – con Francesco Totti alla nuova fiamma Bastian Muller, l’intervista ad Ilary Blasi ha trattato diversi argomenti. Su tutti, quello legato all’Isola dei Famosi, oltre a quello legato alla sfera personale.

Così la 41enne torna a raccontarsi.

Ilary Blasi, l’intervista sull’Isola dei Famosi

Tornata a farsi intervistare, da quando ha cominciato le pratiche per il divorzio, Ilary Blasi è partita parlando del suo ritorno in televisione, alla guida dell’Isola dei Famosi, in qualità di conduttrice.

Lei stessa si è dimostrata entusiasta:

“Ho voglia di rimettermi in pista, è come se ci fosse un prima e un dopo. È un po’ come quando uno torna dall’Isola, io lo chiamo periodo di transizione. Sono curiosa di vedere cosa succederà. L’Isola ti cambia, ti lascia qualche strascico e io lo so bene. I cambiamenti sono necessari e devi navigare a vista. Guai se resti fermo e se pensi di essere in un porto sicuro”.

Una dichiarazione che fa ancora riflettere sulla sua condizione personale.

Proprio la tematica personale è stata toccata in diverse occasioni, tra divorzio e nuovo amore:

“Sono timida e questo atteggiamento fa parte di me fin da quando ero piccola. Sono una che guarda il bicchiere mezzo pieno, che non pensa mai male. E poi forse è vero, a volte può essere anche una difesa, la butto in caciara per proteggermi. Manifesto poco le emozioni, ho pudore a farlo, difficilmente mi arrabbio, non sono litigiosa e non vedo sempre la malizia negli altri”.

Sul lavoro, Ilary Blasi è come se fosse la “Ilary della sfera personale”, perché è capace di intrattenere e divertire, conducendo al meglio il programma:

“Chi mi conosce dice che in tv sono Ilary. Non ho filtri, porto quello che sono, quel mix di intrattenimento e leggerezza. Vedo la tv come vedo la vita, il mio atteggiamento non è studiato e non ho l’ansia da prestazione. Sono tranquilla, è un lavoro che è partito come un gioco ed è diventato serio. Non sono capace di essere impostata, per me è come se fosse una festa. Amo l’ironia, non amo la pesantezza. Ed essere ironici non è facile, bisogna capire quando poter fare una battuta e come farla””.

A conti fatti, la 17° edizione dell’Isola dei Famosi sembra essere in buone mani.