Mascaretti allo IAC a Milano: “Dati straordinari”

In occasione della chiusura della 75esima edizione dello IAC (International Astronautical Congress), il consesso mondiale dedicato spazio, tenutosi in questi giorni a Milano, nel suo intervento conclusivo l’On. Andrea Mascaretti, Presidente dell’Intergruppo Parlamentare per la Space Economy, ha dichiarato:

“Dati straordinari per la 75* edizione dello IAC in corso a Milano, con più di 7mila abstract scientifici presentati da 2.300 organizzazioni provenienti da 106 Paesi. La cinque giorni ha riunito nel capoluogo lombardo oltre 500 espositori da 120 Paesi: con circa 120.000 partecipanti e 26 astronauti e, al Global Space Leaders Summit, 64 tra capi delle agenzie spaziali nazionali dell’Esa e ministri con deleghe allo spazio di decine di Paesi.

Lo IAC è tornato in Italia per la quinta volta. L’ultima 12 anni fa, nel 2012 a Napoli. Lo IAC Milano è stata un’edizione da record con numeri mai raggiunti in precedenza. Siamo orgogliosi di avere ospitato la comunità mondiale della space economy nell’anno in cui celebriamo i sessant’anni dell’impresa spaziale italiana”.

Lo IAC si è tenuto ad un mese dagli Stati Generali della Space Economy, l’evento promosso dall’ Intergruppo Parlamentare per la Space Economy, in collaborazione con il Ministero per le Imprese e il Made in Italy, che ha riunito a Torino e a Milano le Istituzioni e i principali stakeholder della new space economy italiana.

Entrambi gli eventi testimoniano il ruolo strategico ricoperto dal comparto per tutta l’economia italiana; importanza ribadita, in questi giorni, dall’approdo in Commissione Bilancio della Camera del disegno di legge quadro sullo spazio, una norma – prima nel suo genere – che ha come obiettivo quello di regolamentare l’ingresso di operatori privati, promuovere investimenti e migliorare la competitività nazionale del settore.