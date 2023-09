Chanel Totti, chi è: vita privata, fidanzato, scuola, lavoro e Instagram

Chanel Totti è la seconda figlia della conduttrice Ilary Blasi e dell’ex calciatore della Roma Francesco Totti. La ragazza si sta facendo strada soprattutto sui social e nonostante la giovane età sta ottenendo anche un discreto successo.

Chanel Totti, chi è: vita privata e fidanzato

Chanel Totti è nata il 13 marzo 2007 ed è la figlia di Ilary Blasi e l’ex calciatore e capitano della Roma Francesco Totti. Sembra strabiliante quanto sia somigliante alla madre, in più occasioni pubbliche sono state viste insieme ed è incredibile nonostante la differenza di età. Sulla sua vita personale si è raccontata qualche tempo fa sui social: “Non amo i fiori, se proprio mi dovessero regalare delle rose le vorrei giallorosse. Abito all’Eur, la parte moderna di Roma Sud, non guardo mai i ragazzi fidanzati e non vorrei fare la conduttrice in tv come mia mamma”.

Chanel è fidanzata da qualche tempo con Cristian Babalus. Il giovane gestisce Babalus & Babalusino, negozio di abbigliamento sportivo per ragazzi e bambini che si trova nella Capitale, in via Tuscolana. È molto noto sul web grazie ai suoi profili social, che usa per promuovere la sua attività. È famoso soprattutto su TikTok, dove ha un seguito molto ampio, ma di recente ha trovato successo anche su Instagram.

Chanel Totti: scuola

Per lei ovviamente scuola privata e come i suoi fratelli ha frequentato la St. Stephen’s School, International School, un istituto internazionale di Roma che si trova vicino al Circo Massimo.

Lavoro e Instagram

Dal suo profilo di Instagram si evince che si è aperta al mondo dello spettacolo sin da giovane. Infatti, sulla sua pagina di Instagram in bio inoltre c’è anche una mail per eventuali collaborazioni e partnership. Molto attiva anche su TikTok dove è diventata particolarmente famosa e seguita.

LEGGI ANCHE: Chanel Totti e Cristian Babalus attaccati sui social per la vacanza di lusso: “Non vai a scuola?”