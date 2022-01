Gf vip, Alex Belli e Alessandro Basciano arrivano alle mani in diretta

Gf vip, Alex Belli e Alessandro Basciano protagonisti di un brutto episodio nell’ultima puntata in onda su Canale 5. Necessario è stato l’intervento del conduttore Alfonso Signorini.

Gf vip, Alex Belli e Alessandro Basciano arrivano alle mani

Brutto episodio nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. I protagonisti in negativo sono stati Alex Belli e Alessandro Basciano. Nella puntata di lunedì 3 gennaio, Belli aveva attaccato Basciano chiamandolo “brutta copia”, Alessandro da parte sua aveva replicato con un poco signorile: “Portami tua moglie”.

Un faccia a faccia che ha portato quasi alle mani i due.

Il clima si fa sempre più teso

Il litigio continua e si fa sempre più teso tra i due. Belli attacca: “Ti sei preso il due di picche da Soleil. Tu non puoi parlare così di mia moglie. Conosco talmente bene Delia che un american smile come te se lo mangia a colazione”. Basciano non abbassa la testa: “Zitto, non hai nulla da dire, sei un buffone.

Devi farti gli affaracci tuoi, non devi più parlare della mia vita. Hai 100 anni e ancora hai il taglio sulle sopracciglia”.

Deve intervenire Alfonso Signorini per riportare la calma ma i due non si fermano con Basciano che prosegue: “E’ lui che mi attacca. Tu non centri niente con me, tu non sei nemmeno un unghia di quello che sono io, se avessi un minimo delle mie esperienze di vita…

Io non ho nulla a che vedere con Soleil, mi sono dichiarato a una persona che mi interessa molto”.

Solo dopo il continuo botta e risposta, Alex Belli decide di chiudere la discussione: “Facciamo così non parlare più di me e ci mettiamo una pietra sopra”.