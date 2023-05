Di cosa parla Cha Cha Cha, testo e traduzione della canzone dell’Eurovision

Di cosa parla Cha Cha Cha di Kaarija, cantante in gara per la Finlandia all'Eurovision Song Contest 2023: testo, traduzione e significato.

Di cosa parla Cha Cha Cha di Kaarija, testo e traduzione della canzone dell’Eurovision 2023. Scopriamo il significato dell’elettrizzante brano del rapper finlandese: “Siamo un paese di festa, di heavy metal e di pop”.

La Finlandia punta a sorprendere tutti all’Eurovision Song Contest 2023 con Kaarija e la sua Cha Cha Cha. Il rapper di Helsinki ha portato un elettrizzante brano “party metal” alla kermesse musicale più seguita d’Europa, che ha già conquistato il cuore di molti spettatori. Ma di cosa parla esattamente la canzone? “La Finlandia è un paese di festa, un paese di heavy metal e un paese di pop.” -ha spiegato Kaarija- “Questa canzone unisce tutto ciò”. Il brano è infatti un invito a lasciarsi andare dopo una lunga settimana di lavoro. A lasciarsi alle spalle stress e responsabilità anche solo per una sera per bere, festeggiare e ballare, scrollandosi di dosso i problemi sulla pista da ballo.

Le sonorità del brano, che uniscono insieme ritmi drum’n’bass e riff tipici dell’industrial metal, sono ispirate a quelle della celebre band metal tedesca Rammstein, gruppo preferito di Kaarija: “Li stavamo ascoltando mentre scrivevamo la canzone. Quando all’inizio canto con la voce bassa cerco di suonare come il loro vocalist, Till Lindemann“.

Cha Cha Cha, il testo completo tradotto

Questa settimana estenuante e le tante lunghe giornate sono alle spalle.

Nella mia mente ci sono solo bar e piña colada.

C’è ancora tempo per bere, la notte è ancora giovane.

Questo guscio ghiacciato è qualcosa che devo demolire.

Tenendo i drink con entrambe le mani strette fra di loro come a

Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, no.

Non c’è domani quando afferro una pinta stretta come un

Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, no.

Voglio incasinarmi la testa e liberare la mia mente dalla paura come un

Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, no.

E resto in sella finché non devo scendere come un…

Un paio di piña colada ho già divorato,

Eppure l’espressione che ho sul viso è acida.

Sì, sì, sì, sì, sì.

C’è ancora tempo per bere, la notte è ancora giovane.

Questo guscio ghiacciato è qualcosa che devo demolire.

La pista da ballo mi chiama quando non sono più così congelato,

Come un cha cha cha mi sto avvicinando.

Tenendo i drink con entrambe le mani strette fra di loro come a

Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, no.

Non c’è domani quando afferro una pinta stretta come un

Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, no.

Voglio incasinarmi la testa e liberare la mia mente dalla paura come un

Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, no.

E resto in sella finché non devo scendere come un…Whoa!

Mi dirigo verso la pista da ballo

Come un cha, cha, cha

E questo mondo non mi fa più paura.

Come un cha, cha, cha

Quando verso lo champagne tutto su di me.

Cha, cha, cha, un occhio continua a girarsi troppo lontano.

E parlare è così difficile quando questo lato diverso di me prende il controllo.

Cha, cha, cha, di solito non vado ad abbassare la guardia, non io.

Ma ora sono quel ragazzo, ora sono quel ragazzo.

Mi dirigo verso la pista da ballo

Come un cha, cha, cha

E questo mondo non mi fa più paura.

Come un cha, cha, cha

Quando verso lo champagne tutto su di me.

Come un cha, cha, cha.

Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, aa-aah.

Come un cha, cha, cha.

Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha.

Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha.