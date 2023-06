Perché Patrizia Rossetti non ha figli: “Ho l’istinto materno, siamo tutte mamme”

Perché Patrizia Rossetti non ha figli, le parole della conduttrice sulla maternità: “Ho l’istinto materno, tutte le donne sono mamme”. Spesso ospite in programmi televisivi, l’ex gieffina ha parlato in più occasioni della sua decisione di non avere figli.

Perché Patrizia Rossetti non ha figli: “Tutte le donne sono mamme”

La nota conduttrice Patrizia Rossetti è spesso ospite di varietà e salotti televisivi, soprattutto dopo la sua partecipazione, tra il 2022 e il 2023, al Grande Fratello Vip 7. Pur essendo molto restia a condividere troppi dettagli sulla sua vita privata, la presentatrice parla spesso in tv della sua decisione di non avere figli. Nel febbraio del 2023 è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha parlato apertamente della questione. Patrizia Rossetti ha affermato di non sentirsi “sbagliata” per questa sua scelta: “Devo dire che la cosa che mi indispettisce di più è quando tante persone ti dicono: “Tu stai zitta perché non sei mamma”. Secondo me noi siamo tutte mamme. È dentro di noi, perché poi lo vedo con i figli degli altri. Mi cercano, tante volte mi dico chissà poi come mai il ragazzino, il bambino mi cerca. L’ho visto anche nel Grande Fratello, tanti giovani si sono avvicinati a me”.

Il messaggio della conduttrice: “Non essere riuscite a diventare mamme non vuol dire non saper amare”

L’ex gieffina ha chiuso il suo discorso con un messaggio a tutte le donne, in particolare a quelle che si sentono in difetto per non aver avuto figli: “Il fatto di non aver avuto la fortuna o la fatalità di avere un bambino, non significa che non sappiamo amare. Anche le persone che adottano diventano mamme splendide. Ho “adottato” tanti figli, tutti sono i tuoi figli. Se non è successo, una donna non si deve colpevolizzare”.