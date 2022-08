Chi è Claudio Cerasa, giornalista direttore de “Il Foglio” e volto tv

Chi è Claudio Cerasa, giornalista palermitano e direttore de "Il Foglio"? Vita privata e carriera (anche in tv)

Claudio Cerasa, giornalista, è il direttore del quotidiano “Il Foglio”. Ecco cosa sappiamo di lui.

Chi è Claudio Cerasa

Claudio Cerasa, nato a Palermo il 7 maggio 1982, è un giornalista, blogger e direttore del quotidiano “Il Foglio”. Figlio del giornalista Giuseppe Cerasa, si trasferisce presto a Roma, dove ha lavorato per un periodo alla Gazzetta dello Sport e a Radio Capital. Grazie poi a Salvo Sottile entrò a far parte de Il Foglio e dopo più di dieci anni nella redazione è promosso redattore capo.

Il giornalista inoltre ha scritto di politica e curiosità, fino al 2010, sul suo blog Cerazade. A partire poi dal 28 gennaio 2015 è ufficialmente promosso alla direzione de “Il Foglio” a soli 33 anni dopo le dimissioni di Giuliano Ferrara.

Ha scritto anche diversi libri, come ad esempio Le catene della sinistra. Non solo Renzi. Lobby, interessi, azionisti occulti di un potere immobile edito da Rizzoli nel 2014 e Abbasso i tolleranti.

Manuale di resistenza allo sfascismo uscito nel 2018.

Carriera in tv

Claudio Cerasa, come giornalista, si sta sempre più imponendo nel panorama televisivo come opinionista politico. Ha infatti collaborato con diverse trasmissioni tv come Porta a Porta, Le invasioni barbariche e spesso è ospite anche della trasmissione Otto e Mezzo di Lilli Gruber.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata del giornalista sappiamo poco, ma quel che è certo è che è sposato e che ha due figli.