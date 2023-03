Salernitana, parla Ribery: “Vlahovic diverso da Haaland”

Negli ultimi giorni il mondo del calcio ha regalato spettacolo, gol e divertimento. Dalla Serie all’Europa, con le italiane brave a superare gli ostacoli di Champions League. Mancano però all’appello ancora 4 club italiani, impegnati in Europa e Conference. Ribery, ex calciatore della Salernitana, ha parlato e ha espresso il suo parere sulla condizione psico-fisica di Vlahovic, attaccante della Juventus che sta attraversando un periodo complicato.

Ribery, l’ex Salernitana parla di Vlahovic

Franck Ribery, ex attaccante di Bayern Monaco (su tutte) e di Fiorentina e Salernitana (in Italia), ha rilasciato delle dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. Sebbene abbia “appeso gli scarpini al chiodo”, non ha smesso di nutrirsi di calcio e, infatti, ricopre il ruolo di collaboratore tecnico proprio per il club campano, l’ultimo con il quale ha giocato.

L’ex Salernitana ha così parlato della condizione di Dusan Vlahovic, suo compagno ai tempi della Fiorentina:

“Vlahovic ha caratteristiche diverse da Haaland ma è un top, ha grande personalità. Lui e Chiesa hanno qualità, coraggio e potenziale”.

Spesso paragonato all’extraterrestre Erlin Haaland del Manchester City, il serbo è stato elogiato dall’ex giocatore classe ’83 che, sicuramente, di calcio ne capisce. I due talenti di Manchester e Juventus sono completamente diversi, per caratteristiche tecnice e tattiche. Questo però non implica che entrambi possano essere decisivi per le proprie squadre.

Secondo il 39enne francese a Dusan Vlahovic serve ritrovare il gol per tornare a quei numeri che aveva mostrato a Firenze. In questo può essere aiutato da Federico Chiesa e dai suoi compagni, pronti a dargli una mano. Il rigore sbagliato contro la Sampdoria ne è stata una prova. Sia tifosi che compagni lo hanno incoraggiato e hanno fatto il possibile per metterlo in condizione di segnare. In quel caso a vincere è stata la sfortuna.

Contro il Friburgo, in Europa League, potrebbe centrare di nuovo la porta, segnando magari una rete decisiva per il passaggio del turno.

LEGGI ANCHE: Ribery vuole diventare allenatore: “Mi ispiro ad Ancelotti, uomo eccezionale”.