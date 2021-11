Chi è Antonella Clerici, tra le conduttrici più amate della tv

Antonella Clerici è una conduttrice di 56 anni, tra le più amate della televisione italiana. È stata il volto, in passato, dei programmi Unomattina e Domenica In. Ma nel tempo è diventata celebre soprattutto per essere stata la presentatrice de La prova del cuoco. Dal 2020 conduce The Voice Senior e dal 2021 È sempre mezzogiorno. Ecco chi è Antonella Clerici.

Chi è Antonella Clerici, biografia e carriera

Antonella Clerici nasce a Legnano, in provincia di Milano, il 6 dicembre 1963. Cresce con la mamma e il papà, l’una casalinga, l’altro titolare di un colorificio. E in gioventù studia per diventare magistrato. Si laurea, infatti, in giurisprudenza con il massimo dei voti, ma per puro caso vira al mondo della televisione.

Antonella Clerici comincia nel 1985 come annunciatrice televisiva per la rete Telereporter. Successivamente passa alla Rai, conducendo sul secondo canale i programmi Semaforo giallo, Oggi Sport e Dribbling. E poco tempo dopo approda al palinsesto di punta, affiancando Luca Giurato nella presentazione della trasmissione Unomattina. Successivamente entra nel cast di Domenica In: programma che la rende molto popolare.

La vera svolta per la sua carriera arriva però nel 2000, quando la Rai le affida lo show gastronomico La prova del cuoco, trasmissione che ottiene subito enorme successo e che fa del volto della conduttrice uno dei più amati del piccolo schermo.

Nel 2005 arriva un altro grande traguardo: Antonella Clerici affianca Paolo Bonolis nella presentazione del Festival di Sanremo, per poi essere confermata come unica conduttrice ufficiale nel 2010. Nel frattempo, dirige numerosi programmi Rai: da Il Ristorante, a Il treno dei desideri, a Ti lascio una canzone e Zecchino d’oro. Dal 2021 Antonella Clerici conduce È sempre mezzogiorno.

La vita privata della conduttrice

La conduttrice ha avuto diverse storie d’amore ed è stata sposata due volte. Sembra che tra i primi amori ci sia anche il collega Massimo Giletti. Nel 1989 convola a nozze con il giocatore di basket Giuseppe Motta, con cui tuttavia l’unione dura solo 2 anni.

Nel 2000 si risposa a New York con il produttore discografico Sergio Cossa, con cui rimane per circa 3 anni. Successivamente, nel 2007, si avvicina all’animatore turistico Eddy Martens, più giovane della Clerici di 13 anni, con cui ha la figlia Maelle. Nel 2016, però, la relazione si conclude bruscamente, sembrerebbe per un tradimento di lui. Da li a poco Antonella Clerici ritrova comunque l’amore grazie all’imprenditore Vittorio Garrone, con il quale tuttora convive in Piemonte.