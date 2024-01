Raffaele Pennacchio, chi è il ballerino di Ciao Darwin: vita privata, carriera, età

Chi è Raffaele Pennacchio, l’Er Monnezza ballerino di Ciao Darwin. Scopriamo qualche informazione in più sul talentuoso danzatore campano che ha conquistato il pubblico dello show di Paolo Bonolis.

Chi è Raffaele Pennacchio, ballerino di Ciao Darwin: vita privata, carriera

Raffaele Pennacchio ha circa 32 anni ed è uno dei ballerini del corpo di ballo dell’ultima edizione di Ciao Darwin. Scherzosamente soprannominato Er Monnezza dal conduttore dello show Paolo Bonolis, Pennacchio ha subito conquistato l’attenzione degli spettatori, soprattutto quella del pubblico femminile. Originario di Giugliano, in provincia di Napoli, il ballerino ha di recente raccontato di essersi trovato nel mondo della danza quasi per caso. “Non era nei miei piani.” -ha spiegato Raffaele in un’intervista concessa ad Internapoli.it– “Al quarto anno, al liceo De Carlo mettemmo in scena uno spettacolo“. Da questo primo show nasce la sua passione per il ballo, poi trasformata in una vera e propria professione.

Nel corso della sua carriera artistica Raffaele Pennacchio ha spesso girato il mondo. Ha lavorato per sette mesi in Cina, per poi studiare a Los Angeles e alla Scuola di Broadway di New York. Nel 2014 entra nel corpo di ballo del programma di Raffaella Carrà Forte, forte, forte, superando la concorrenza di ben 500 altri candidati: “Non volevo nemmeno partecipare. Credevo passassero i soliti raccomandati. E invece chi aveva merito alla fine è passato”. Negli anni successivi continua a lavorare anche all’estero, entrando nel corpo di ballo del remake live action di Aladdin con Will Smith nel 2017, per poi partecipare allo spettacolo teatrale Magic Mike a Berlino. In Italia fa parte anche del corpo di ballo di Made in Sud e, secondo voci recenti, potrebbe avere un nuovo ruolo in un altro programma importante di Bonolis, Avanti un altro, insieme al collega ballerino Gabriele Riccio.

Vita privata e social network

Le informazioni sulla vita privata e sentimentale di Raffaele Pennacchio, per il momento, sono ancora molto limitate. Il ballerino ha un profilo Instagram seguito da oltre 13mila persone ma non vi sono troppi indizi riguardo le sue attuali frequentazioni. Non è noto, quindi, se abbia o meno una fidanzata.