Grande Fratello in onda sabato 16 dicembre: perché la nuova programmazione

Grande Fratello in onda sabato 16 dicembre: cambio in corsa di programmazione per il reality targato Mediaset.

Grande Fratello va in onda sabato 16 dicembre cambiando ancora una volta programmazione. Novità nel palinsesto della Mediaset che ha voluto cambiare dando spazio e priorità anche ad altri programma televisivi. Pesando gli ascolti registrati da altri programma anche sulla stessa Rete.

Grande Fratello in onda sabato 16 dicembre

La prossima puntata del Grande Fratello 2023 è in programma sabato 16 dicembre e potrebbe rivelarsi piena di sorprese. Nuovamente cambio di giorno per il reality condotto da Alfonso Signorini che deve ancora una volta fare i conti con gli altri programma in concorrenza.

Perché la nuova programmazione

Dunque, cambio di programmazione per il reality targato Mediaset. La prossima puntata sarà mandata in onda sabato 16 e sabato 23 dicembre; oltre alla puntata del 18 dicembre salterà anche quella del lunedì successivo, giorno di Natale. La puntata di lunedì lascia spazio alla semifinale di Io Canto Generation, inizialmente prevista per il 21 dicembre ma poi si è deciso di anticiparla. Così almeno per tutto il mese di dicembre, il Gf andrà in onda di sabato. “Meglio vedere i bambini che cantano che certa gente che pensa di essere chissà chi”, ha commentato uno spettatore. C’è da sottolineare che il programma di Gerry Scotti ha registrato una media di oltre 2,8 milioni di spettatori.

