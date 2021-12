“Il circolo degli anelli sotto l’albero” su Rai 2: conduttori, ospiti, anticipazioni

"Il circolo degli anelli sotto l'albero" su Rai 2. Il programma rivelazione estivo torna in formato natalizio per raccontare un anno di sport

“Il circolo degli anelli sotto l’albero” su Rai 2: conduttori

“Il circolo degli anelli sotto l’albero” è il programma è stato ideato per raccontare le vittorie italiane tra Europei e Olimpiadi e per raccontare le avventure da Tokyo. In onda martedì 21 dicembre alle 21.20 su Rai2.

Il programma è condotto da Alessandra De Stefano e insieme a lei, Sara Simeoni e Jury Chechi, che, insieme a Domenico Fioravanti ed Elisa Di Francisca, racconteranno la bella e vincente stagione sportiva italiana. Con loro anche il comico Ubaldo Pantani

“Il circolo degli anelli sotto l’albero”: ospiti

Tra gli ospiti della puntata ci saranno ovviamente i campioni che si sono contraddistinti con medaglie e vittorie portate a casa. Sara Simeoni è medaglia d’oro nel salto in alto alle Olimpiadi di Mosca 1980. Jury Chechi è campione olimpico di ginnastica nella specialità anelli alle Olimpiadi di Atlanta del 1996. Domenico Fioravanti è medaglia d’oro nei 100 e nei 200 metri rana alle Olimpiadi di Sydney 2000. Elisa Di Francisca è campionessa olimpica di scherma nel fioretto individuale e a squadre ai Giochi Olimpici di Londra del 2012.

Anticipazioni

“Il Circolo degli Anelli sotto l’albero” andrà in onda in diretta martedì 21 dicembre alle 21.20 su Rai2. La puntata sarà una festa speciale per gli atleti e le loro famiglie, a chi ha contribuito alle loro vittorie con sacrificio e dedizione. Un’occasione per rivivere insieme ai protagonisti le emozioni delle medaglie e di tutti quei momenti che hanno fatto sognare gli italiani e per cominciare a festeggiare in allegria il Natale.

