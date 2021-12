“Il primo Natale” in tv su canale 5: cast e trama

"Il primo Natale" in tv su canale 5. Arriva in prima serata in chiaro la commedia diretta e interpretata dal duo comico Ficarra e Picone

“Il primo Natale”, commedia del 2019 diretta e interpretata dal duo comico Ficarra e Picone, arriva in prima serata su Canale 5, dopo Striscia la Notizia, alle ore 21.40 circa martedì 21 dicembre. Il film sarà anche visibile sul sito ufficiale Mediaset Play Infinity.

“Il primo Natale”: cast e trama

Il cast del film di Natale diretto e interpretato da Ficarra e Picone oltre al duo comico siciliano vede:

Salvatore Ficarra: Salvo

Valentino Picone: Valentino

Massimo Popolizio: Erode

Roberta Mattei: Rebecca

Giacomo Mattia: Isacco

Giovanna Marchetti: Sara

Giovanni Calcagno: capo dei rivoltosi

Gianni Federico: Giuseppe

Grace Ambrose: Noa

La trama

A Palermo vive Salvo (Salvo Ficarra), un ladro di arte sacra, ateo convinto. A Roccadimezzo Sicula vive padre Valentino (Valentino Picone) un prete affascinato dalla potenza iconica del presepe. Due mondi, i loro, molto lontani ma che stanno per incontrarsi o meglio per scontrarsi, proprio alla vigilia delle festività natalizie: per magia, o per chissà quale altra ragione, Salvo e Valentino si ritroveranno, infatti, in un enorme presepe vivente. E’ la Palestina dell’anno zero pochi giorni prima della nascita di Gesù…I due si troveranno ad affrontare, quindi, un viaggio fantastico in un mondo lontano che li porterà soprattutto a conoscere sé stessi, i loro limiti ma anche a riscoprire il loro coraggio di fronte al pericolo di un Erode (Massimo Popolizio) incattivito dalla notizia della nascita del Re dei Re mettendo a rischio la loro stessa vita pur di salvare il piccolo Gesù.